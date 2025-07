Le Paris FC provoque un clash en Ligue 1

Dans : Paris FC.

Par Guillaume Conte

Le Paris FC a trouvé son taulier et va le chercher à Lille, même si la très grosse offre faite à Benjamin André a mis le feu au vestiaire des Dogues.

Avec des moyens financiers rarement vus pour un promu, le Paris FC bouleverse la carte habituelle des transferts cet été. Le club parisien se place sur des dossiers importants, désirant recruter des valeurs sures de Ligue 1 pour aller chercher son maintien et se mettre au chaud dans la première partie de tableau dès sa première saison dans l’élite. Après avoir réussi à faire venir des joueurs comme Moses Simon ou Nhoa Sangui, le Paris FC rêve de s’offrir le taulier du milieu de terrain du LOSC, Benjamin André. Le joueur de 34 ans possède une offre en or de la part du club supervisé par Jurgen Klopp dans la galaxie Red Bull, puisqu’il s’agit d’un contrat de trois ans avec un salaire de 225.000 euros par mois, ce qu’il ne retrouvera nulle part ailleurs à son âge.

Lille va craquer face au Paris FC

Le rythme s’accélère, les repères se retrouvent, la saison se prépare 🔥



🔵⚪️ #CertifiéParis pic.twitter.com/QIJBToHiJP — Paris FC (@ParisFC) July 10, 2025

A un an de la fin de son contrat, Benjamin André veut donc rejoindre la capitale française, et rapidement si possible. Un timing qui ne convient pas à Lille, où Bruno Genesio compte sur lui et où Olivier Letang a prévenu qu’il faudrait une belle offre et un remplaçant déjà trouvé pour le laisser partir. Selon L’Equipe, cette situation pèse déjà sur le vestiaire des Dogues, où son départ est jugé comme « inéluctable » et doit se faire rapidement sous peine de peser sur la préparation, tant André avait du poids chez l’ensemble des joueurs. A l’heure où tous les clubs ont repris l’entrainement, le jeu du mercato commence à peser, et l’attaque du Paris FC pour l’ancien rennais avec une telle offre sur la durée, va certainement faire vaciller Lille qui ne peut pas s’aligner sur un tel contrat.