Le Paris FC prépare un énorme coup grâce à RedBull

Dans : Paris FC.

Par Claude Dautel

Le Paris Football Club a bien l'intention de ne pas se mettre en danger en Ligue 1 et pour cela le club de la famille Arnault mise sur un mercato ambitieux. C'est le cas avec la probable signature d'Amadou Haidara.

Agé de 27 ans, et à un an de la fin de son contrat avec le RB Leipzig, Amadou Haidara est tout proche de découvrir la Ligue 1, puisque plusieurs sources que le milieu de terrain international malien a déjà donné son accord pour un transfert au Paris FC. Déterminé à se renforcer dans l'ensemble des secteurs de jeu, le promu parisien est prêt à investir jusqu'à 25 millions d'euros pour convaincre Leipzig de lui céder son joueur. Un gros investissement pour le Paris Football Club, qui a cependant un gros atout, à savoir que RedBull, propriétaire de Leipzig, a également des parts dans le club appartenant à la famille Arnault. Les négociations seront donc facilitées entre les deux équipes et les choses pourraient même rapidement se décanter confirme Hugo Delom, journaliste de L'Equipe.

Un joueur dingue bientôt au Paris FC ?

Coéquipier d'Amadou Haidara en équipe du Mali, Lassine Sinayoko, l'attaquant d'Auxerre, ne cache pas son bonheur de savoir que son compatriote devrait débarquer en Ligue 1. Il est même clairement étonné que ce soit le cas, tant Haidara est un talent hors du commun. « C'est le milieu le plus complet avec lequel j'ai joué. Techniquement, c'est très très fort. Il a une capacité rare à accumuler les kilomètres, sans perdre de lucidité dans ses choix. Il casse des lignes par la passe, la course, il défend, il a un gros jeu de tête, une bonne frappe. C'est vraiment LE milieu moderne par excellence. Pour la Ligue 1, de l'avoir, ce serait dingue », avoue Sinayoko. Il faut toutefois que le Paris FC finalise ce transfert, car on l'a vu avec le dossier Benjamin André, annoncé proche du PFC avant de prolonger avec Lille, des retournements de situation sont toujours possibles.