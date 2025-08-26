Le Paris FC offre 6ME pour un défenseur XXL

Dans : Paris FC.

Par Quentin Mallet

Désireux de recruter un nouvel arrière droit pour renforcer un secteur en difficulté, le Paris FC explore plusieurs pistes. En parallèle du dossier Hamari Traoré, les Franciliens ont fait une offre à l'Ajax Amsterdam pour Anton Gaaei.

Après deux défaites en autant de rencontres, le Paris FC a très mal démarré son retour dans l'élite. Plus de quatre décennies après sa dernière saison en Ligue 1, l'écurie francilienne s'attendait certainement à mieux, eu égard des investissements plutôt conséquents réalisés. En effet, le club appartenant à la famille Arnault a déjà dépensé 45 millions d'euros dans le recrutement de joueurs, une somme considérable pour un promu. Pour autant, la mayonnaise a encore du mal à prendre et Stéphane Gilli n'a pas trouvé de solutions pour l'emporter à Angers puis à Marseille. En parallèle, la direction sportive continue de travailler sur des moyens de renforcer l'effectif. Le poste de latéral droit en berne, cette dernière explore plusieurs pistes, dont celle menant à Anton Gaaei.

Le Paris FC s'active pour son nouveau latéral droit

Le Paris FC n'essaye pas uniquement de recruter Hamari Traoré. L'ancien Rennais de 33 ans est une des pistes prioritaires parisiennes pour le poste de latéral droit cet été. Mais le dossier trainant en longueur, les recruteurs franciliens ont coché un autre nom. Selon les informations de L'Equipe, le PFC a transmis une offre de 6 millions d'euros à l'Ajax Amsterdam pour le latéral danois Anton Gaaei. Âgé de 22 ans, il sort de deux saisons remarquées avec le club de la capitale néerlandaise. Sous contrat jusqu'en juin 2028, il possède une valeur marchande estimée à 7 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Une piste qui prend de l'ampleur à quelques jours de la fin du mercato estival.