Le Paris FC n'hésite pas à viser un joueur à 20ME

Promu en Ligue 1, le Paris FC n'a pas encore bougé au mercato, mais le club de la famille Arnault a des ambitions. Pour preuve, le club de la capitale convoite un crack de 22 ans.

Le marché des transferts, du moins sa première partie, a débuté dimanche et les mouvements sont rares en Ligue 1, y compris pour un club comme le Paris Football Club qui doit se renforcer. Le promu parisien a cependant un avantage, c'est que même s'il ne fera pas n'importe quoi au mercato, son propriétaire a les moyens financiers de ses ambitions. Pour preuve, du côté de Sky Sports Allemagne, Florian Plettenberg, le grand spécialiste des transferts, révèle que le Paris FC a un regard très attentif sur la situation d'Enzo Millot, le jeune milieu offensif formé à l'AS Monaco et arrivé à Stuttgart en 2021 pour 1,75 million d'euros. Le joueur français a brillé sous le maillot du club allemand, au point désormais d'avoir une valeur qui dépasse les 30 millions d'euros.

🚨🆕 Newly promoted Paris FC are closely monitoring Enzo #Millot!#VfB Stuttgart would like to keep Millot but are expecting a departure. There are too many enquiries, and his release clause is around €20 million – slightly higher (up to €25m) for 1–2 other clubs.



