Le Paris FC laisse le Parc des Princes à l'abandon

Dans : Paris FC.

Par Corentin Facy

Un déménagement se précise pour le PSG, ce qui pourrait permettre au Paris FC de récupérer le Parc des Princes. Un scénario toutefois démenti par Pierre Ferracci, président du club francilien.

C’est l’un des sujets principaux à Paris ces dernières semaines : où sera construit le futur stade du PSG ? Un départ du Parc des Princes ne fait en tout cas plus l’ombre d’un doute, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar ayant pour objectif suprême de construire leur propre stade, ultra-moderne et surtout plus grand que le Parc, afin d’augmenter leurs revenus. Un déménagement à Massy ou ailleurs est en pleine réflexion, ce qui laisserait la porte ouverte au Paris FC pour récupérer le Parc des Princes. Mais dans une interview accordée au Figaro, Pierre Ferracci a démenti l’information selon laquelle son club, actuellement troisième de Ligue 2 et récemment racheté par la famille Arnault, souhaitait se positionner pour faire du Parc des Princes son enceinte à l’avenir.

Le PSG laisse le Parc des Princes au Paris FC https://t.co/sbuxFmlWhC — Foot01.com (@Foot01_com) March 28, 2025

« C’est quelque chose qui n’existe pas dans notre esprit aujourd’hui » a purement et simplement répondu Pierre Ferracci au sujet d’un potentiel déménagement au Parc des Princes. Le président du Paris FC se projette sur un avenir à Jean-Bouin stade qu’il partagera avec le club de rugby du Stade Français à compter de la saison prochaine. « Si possible en étant en Ligue 1, mais ça il faut aller le gagner sur le terrain. On a sept matches pour le faire. On a envie de le faire, je pense qu’on a les moyens de le faire, mais il faut le faire » a-t-il précisé, expliquant par ailleurs que le projet le plus important pour le PFC à court terme concernait son centre d’entraînement, et non pas un déménagement au Parc.

Le Paris FC ne veut pas du Parc des Princes

« On avance sur le développement du centre à Orly. À Orly, on a les deux équipes premières mais on a aussi les deux centres de formation, on a le siège administratif. C’est clair qu’on était déjà à l’étroit. On va passer d’une surface de 8 hectares à plus de 18 hectares. On fait plus que la doubler. Ce sont des réflexions en cours et des négociations qui sont, je l’espère, en voie d’aboutissement dans les semaines qui viennent. Elles ne sont pas toujours simples, il y a des villes et un département qui ont leurs intérêts à défendre » a-t-il conclu. Autrement dit, le Parc des Princes pourrait bien se retrouver sans club dans quelques années même si le départ du PSG n’est pas pour demain, le temps que le futur stade se construise.