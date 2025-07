Le Paris FC lâche Stassin et fonce à Lille

Dans : Paris FC.

Par Corentin Facy

En quête d’un avant-centre, le Paris FC s’est intéressé à Lucas Stassin ou encore à Georges Mikautadze. Mais face à la complexité de ces dossiers, le club francilien a revu ses ambitions à la baisse.

Promu en Ligue 1, le Paris FC veut se bâtir une équipe compétitive dès sa première saison et a déjà mis les moyens pour cela. Le club de la capitale s’est pour l’instant offert Moses Simon, Nhoa Sangui, Thibault De Smet et Otavio pour un total de 35 millions d’euros. Un début de mercato prometteur, qui doit encore être sublimé notamment par l’arrivée d’un avant-centre. Et les cibles évoquées dans la presse avaient de quoi faire saliver puisque Lucas Stassin (ASSE), Matthis Abline (Nantes) ou encore Georges Mikautadze (OL) ont été cités dans le viseur du promu parisien. Ces deux dossiers semblent toutefois trop complexes à boucler et le Paris FC s'est par conséquent lancé sur une nouvelle cible… un peu moins clinquante.

Mohamed Bayo au Paris FC, Lille est d'accord

Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants franciliens s’intéressent de près à Mohamed Bayo, indésirable à Lille et qui sort d’un prêt peu concluant au Royal Antwerp avec un seul but en 17 matchs disputés. Le média indique que le LOSC est favorable au départ de l’ancien attaquant de Clermont et ne le retiendra donc pas, d’autant que le buteur de 27 ans a été placé dans le loft par Bruno Genesio cet été. Ce dossier ne sera toutefois pas aussi simple qu’il en a l’air pour le Paris FC. Car même si la piste est moins sexy que d’autres, Mohamed Bayo a quelques courtisans notamment à l’étranger. Promu en Série A, Sassuolo est par exemple intéressé par le joueur guinéen. Reste maintenant à voir combien Lille réclamera pour l’avant-centre d’1m87, à qui il reste deux ans de contrat et qui ressemble de plus en plus à un flop industriel pour le LOSC qui l’avait payé 14 millions d’euros en juillet 2022.