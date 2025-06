Le Paris FC lâche 12 ME pour doubler l'OM

Dans : Paris FC.

Par Guillaume Conte

Le Paris FC cherche à faire une première grosse prise en Ligue 1 pour lancer son mercato estival.

Deuxième de Ligue 2 la saison passée et promu dans l’élite, le Paris FC va arriver avec les dents qui rayent le parquet. Le futur pensionnaire du stade Jean Bouin a bien l’intention de s’installer durablement dans l’élite, en mettant les moyens financiers pour cela sans faire non plus n’importe quoi. L’idée est tout de même de fortement renforcer l’équipe qui était surtout taillée pour la Ligue 2, avec des joueurs d’expérience pour être compétitif dès la saison 2025-2026. Ainsi, le profil de Moses Simon a été ciblé par les dirigeants parisiens, sachant que l’ailier nigérian a fait le tour de la question au FC Nantes, même s’il a confié qu’il s’y sentait bien et ne forcerait pas un départ. Selon les informations de Sports Boom, trois clubs sont venus aux renseignements pour Simon ces derniers jours.

12 millions pour Moses Simon ?

🌟 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒𝐈𝐄𝐍𝐒, 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒𝐈𝐄𝐍𝐍𝐄𝐒, nous sommes en @Ligue1🔥🥹



🔝 𝐀 𝐭𝐨𝐮𝐬 𝐜𝐞𝐮𝐱 𝐪𝐮𝐢 𝐨𝐧𝐭 𝐭𝐨𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐜𝐫𝐮 𝐞𝐧 𝐧𝐨𝐮𝐬, 𝐪𝐮𝐢 𝐧𝐨𝐮𝐬 𝐨𝐧𝐭 𝐬𝐨𝐮𝐭𝐞𝐧𝐮𝐬 : 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐞́𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐚 𝐯𝐨̂𝐭𝐫𝐞 💙



🔵⚪️ #CertifiéParis |… pic.twitter.com/uNoMKqYg1v — Paris FC (@ParisFC) May 2, 2025

Il s’agit de l’Olympique de Marseille, du Paris FC, et d’Everton. Avec encore un an de contrat, le Nigérian a le choix du roi, entre rester une saison de plus chez les Canaris, ou s’offrir un transfert qui lui permettra d’avoir un gros contrat. L’OM y pense pour en faire un joker offensif de premier choix mais le Paris FC entend aussi faire des prises spectaculaires pour sa première saison de l’ère Arnault en Ligue 1. Le Paris FC préparerait ainsi une offre de 12 millions d’euros pour damner le pion à Pablo Longoria et au club d’Everton. Waldemar Kita pourrait clairement être vendeur, même s’il sera intéressant de savoir s’il y aura une surenchère entre les clubs intéressés, ou si le Paris FC réalisera sa première grosse prise en France au nez et à la barbe de l’OM.