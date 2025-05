Le Paris FC imite déjà le PSG

Dans : Paris FC.

Par Hadrien Rivayrand

La saison prochaine, le PSG ne sera pas le seul club parisien à évoluer en Ligue 1 puisque le club de la capitale partagera la vedette avec le PFC. Et les Franciliens veulent considérablement se renforcer cet été.

Le Paris FC évoluera en Ligue 1 la saison prochaine et aura des ambitions dans l'élite. Si l'objectif n'est pas forcément de dépenser énormément d'argent sur des stars, le club de la capitale veut néanmoins apporter de la qualité à son effectif. En ce sens, la direction cherche des perles rares, motivées par le nouveau projet du PFC. Les joueurs contactés seront nombreux lors de cette intersaison. Selon les informations de Foot Mercato, le profil d'un ancien milieu de terrain du PSG plait beaucoup aux pensionnaires de Jean Bouin.

Le Paris FC ne manquera pas d'ambitions cet été

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris FC (@parisfc)

En effet, le média indique ce lundi que le PFC souhaite attirer Idrissa Gueye, libre de tout contrat en juin prochain avec Everton. Le joueur de 35 ans pourrait aussi prolonger avec le club de Liverpool, qui apprécie son volume de jeu même si rien n'avance pour le moment. Dans ce dossier, le discours du PFC sera déterminant. Attirer un joueur comme Gueye pourrait être le début d'un très joli mercato pour les Parisiens. A noter que le Paris FC aura un budget compris entre 70 et 80 millions d'euros pour recruter cet été. De quoi se renforcer considérablement et prétendre à jouer un rôle important en Ligue 1. Outre Idrissa Gueye, le PFC a aussi des vues sur Lucas Stassin (AS Saint-Etienne), Sacha Boey (Bayern Munich), Gaëtan Perrin (AJ Auxerre) et Promise David (Union Saint-Gilloise). Du beau monde qui attendra des garanties sur la pérennité du projet de la holding familiale de Bernard Arnault.