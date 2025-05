Le Paris FC tient sa future star défensive

Dans : Paris FC.

Par Claude Dautel

Le Paris FC travaille discrètement sur son prochain mercato, mais le club de la capitale ne manque pas d'offres, puisque de nombreux agents frappent à la porte de l'équipe qui appartient à la famille Arnault.

Monté en Ligue 1, le PFC doit muscler son effectif, afin d'éviter l'erreur commise par l'AS Saint-Etienne l'été dernier. Cela tombe bien, le Paris FC a des dirigeants déterminés à donner les moyens à Stéphane Gilli pour s'installer durablement dans l'élite du football français. Antoine Arnault, le fils de Bernard Arnault, l'un des hommes les plus riches du monde, connaît les affaires, même s'il découvre encore le football professionnel, il a bien compris que son club était devenu très sexy d'un seul coup. Au point même que des grands noms sont désormais associés au concurrent local du Paris Saint-Germain. Ce lundi, Arda Ozkurt, journaliste spécialiste du mercato, révèle que Sacha Boey, le défenseur français du Bayern Munich, a reçu une offre du Paris FC.

Le Paris FC prêt à négocier avec le Bayern Munich

Sacha Boey'e Premier Lig ve Paris FC'den teklifler geldi. Galatasaray Boey için girişimde bulunacak. Sacha Boey Galatasaray'a gelmeye olumsuz değil, oyuncunun Fransa Milli Takımı'nda oynama hayali var, kafasını kurcalayan tek konu bu. — Arda Özkurt (@Ardaozkurtt) May 26, 2025

Transféré en janvier 2024 de Galatasaray au Bayern Munich pour 30 millions d'euros, le joueur formé au Stade Rennais a connu une saison gâchée par une blessure au ménisque. Et si récemment, il a fait parler de lui à Paris, après s'être fait voler sa casquette lors des célébrations de la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des champions, Sacha Boey pourrait également occuper la rubrique du mercato. « Sacha Boey a reçu des offres de la Premier League et du Paris FC. Galatasaray va aussi tenter sa chance pour Boey. Il n'est pas contre venir à Galatasaray, car le joueur rêve de jouer pour l'équipe nationale française, c'est la seule chose qui le préoccupe », indique le journaliste spécialisé turc. A voir si tout cela va se confirmer et si le Paris FC va réellement faire signer Sacha Boey, ce qui serait très clairement un énorme coup pour le promu parisien.