Le Paris FC giflé, Benjamin André prolonge à Lille ‍!

Dans : Paris FC.

Par Claude Dautel

Le Paris FC a longtemps fait le forcing afin d'aboutir à un accord pour le transfert de Benjamin André. Mais Lille a tenu bon et a même fait changer d'avis son joueur.

Depuis plusieurs semaines, le Paris Football Club et Benjamin André avaient trouvé un accord, et le milieu de terrain avait clairement fait comprendre à Olivier Létang qu'il voulait rejoindre le club de la capitale où un nouveau challenge et un gros salaire sur trois ans l'attendaient. Cependant, du côté de Lille, le président du LOSC n'a jamais voulu négocier le départ du joueur de 34 ans, absent pourtant la semaine passée pour le premier stage de reprise. Ce samedi, c'est un brutal revirement de situation qu'annonce Marc Mechenoua, puisque Benjamin André ne rejoindra par le Paris FC lors de ce mercato, et va même prolonger son contrat avec Lille.

Létang a fait changer d'avis Benjamin André

EXCLU - Benjamin André va prolonger à Lille ! Le milieu de terrain, courtisé ardemment par le Paris FC, va étendre son contrat de deux années supplémentaires jusqu’en 2028. Gros travail d’Olivier Létang pour le convaincre de rester. #Mercato https://t.co/1Tg3hY97UI — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) July 26, 2025

« Le milieu de terrain, courtisé ardemment par le Paris FC, va étendre son contrat de deux années supplémentaires jusqu’en 2028. Gros travail d’Olivier Létang pour le convaincre de rester », précise le journaliste au sujet de Benjamin André, dont le contrat avec le LOSC s'achevait dans un an. S'il s'agit d'une belle opération pour Lille, c'est forcément un coup dur pour le Paris FC qui avait fait de l'expérimenté milieu de terrain une priorité afin d'apporter de l'expérience dans une équipe qui veut se maintenir tranquillement en Ligue 1.