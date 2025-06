Le Paris FC fonce sur un crack niçois

Dans : Paris FC.

Par Quentin Mallet

Désireux de se renforcer en vue de son retour dans l'élite, le Paris FC a coché le nom d'Aliou Baldé. L'ailier gauche international guinéen sort d'une demi-saison encourageante en prêt à Lausanne-Sport.

De toute évidence, le Paris FC ne veut pas débarquer en Ligue 1, après plus de quatre décennies d'une attente de plus en plus insoutenable, sans se donner les moyens de se maintenir facilement dès la première saison. Si l'objectif proclamé n'est pas de se frotter tout de suite aux plus grosses écuries de l'élite du football français, l'idée est toutefois d'aller chercher la première moitié du classement à minima. Aucun risque trop important ne sera pris en vue du mercato estival qui a ouvert ses portes ce lundi 16 juin. C'est dans ce contexte qu'Africafoot fait une révélation sur l'intérêt du Paris FC pour Aliou Baldé.

Le Paris FC continue de sonder le marché

Le Paris FC et Rennes craquent pour un ex du PSG https://t.co/ga23YZY9wA — Foot01.com (@Foot01_com) June 17, 2025

Parmi les nombreuses pistes du Paris FC évoquées dans la presse, une nouvelle vient de s'y ajouter. Selon les informations du média spécialisé dans le football africain, le néo-promu s'intéresse de près à Aliou Badji. L'ailier gauche de l'OGC Nice sort d'une saison contrastée. Après un premier énorme échec à Bochum lors de la première moitié de saison 2024-2025, il est revenu en Côte d'Azur pour repartir dans la foulée via un nouveau prêt direction le Lausanne-Sport. Ses statistiques ne sont pas très flatteuses (1 but et 1 passe décisive en 16 matchs de Super League suisse), mais son impact a bel et bien été remarqué.

Son retour encourageant ne laisse d'ailleurs pas indifférent que le Paris FC. D'autres clubs sont également à l'affût, mais les noms n'ont pas fuité. De leur côté, les dirigeants parisiens aimeraient s'adjuger ses services sous la forme d'un prêt avec option d'achat, tout en prenant en charge l'intégralité de son salaire. Africafoot conclut en affirmant que le joueur est conquis par le projet qui lui a été présenté, lui qui est estimé à 800 000 euros par Transfermarkt.