Débarrassé de l'OM, Mbemba fait rêver Paris

Dans : Paris FC.

Par Hadrien Rivayrand

Chancel Mbemba sort d'une saison plus que cauchemardesque à l'OM. Le défenseur congolais n'a pas joué une seule rencontre sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Alors qu'il était un élément important sous Igor Tudor, Chancel Mbemba a peu à peu vu sa cote baisser à l'OM. A tel point que Roberto De Zerbi ne comptait pas du tout sur ses services. Le Congolais a rapidement été prévenu de sa situation mais n'a pas voulu quitter l'OM. L'ancien du FC Porto sort donc d'un exercice blanc. Heureusement pour lui, il sera libre dans quelques jours de pouvoir signer où il le souhaite. Chancel Mbemba sait qu'il ne manquera pas de propositions sur le marché des transferts. Et il a apparemment une très belle offre en mains... en Ligue 1 du côté de la capitale française.

Mbemba à la relance dans la capitale ?

Selon les informations de Foot Mercato, le Paris FC a en effet pris contact avec le défenseur central. Le club parisien, tout juste promu et doté d'une belle puissance financière, pourrait lui offrir un très beau contrat. Si Mbemba est intéressé par la possibilité de jouer au Paris FC, il veut néanmoins prendre son temps. Le Congolais sera à l'écoute d'autres propositions, notamment en Europe mais aussi dans le Golfe. Le PFC va donc devoir se montrer patient et persuasif s'il veut boucler l'arrivée du natif de Kinshasa. Il pourrait être le deuxième gros coup réalisé par le club de la capitale après Moses Simon. Si le Paris FC ne veut pas faire de grosses folies, l'idée est aussi de recruter des joueurs d'expérience qui connaissent bien la Ligue 1. Mbemba pourrait retrouver l'OM et prouver qu'il a encore le niveau dans un club ambitieux malgré son manque de rythme.