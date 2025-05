OM ‍: Mbemba libéré, il reste en Ligue 1

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Placardisé par l'Olympique de Marseille pendant toute la saison, Chancel Mbemba pourrait rebondir en Ligue 1. Le Stade Brestois compte revenir à la charge cet été après avoir manqué le coche lors du dernier mercato hivernal.

La situation sportive de Chancel Mbemba est totalement désastreuse. Mis au placard par l'Olympique de Marseille car il ne voulait pas quitter le club l'été dernier, l'international congolais n'a plus disputé la moindre minute sous les couleurs phocéennes depuis le 19 mai 2024. Un an d'absence liée aux nombreux désaccords entre le joueur, le club et ceux qui ont tenté de le recruter. Parmi ces derniers, on a notamment vu le Stade Brestois tenter sa chance l'hiver dernier, mais Pablo Longoria s'était montré intraitable en demandant une indemnité de transfert. Libéré de son contrat dès le 30 juin prochain, Chancel Mbemba aura certainement à cœur de retrouver un nouveau challenge pour se relancer. L'occasion parfaite pour les Ty'Zefs de retenter leur chance.

Mbemba à Brest, ça finira par arriver !

Les seuls matchs auxquels Chancel Mbemba a participé cette saison ont été sous le maillot de la RDC. Autrement, il a passé un an dans le placard de l'OM. Mais selon les informations d'Africafoot, la donne pourrait bientôt changer. Le Stade Brestois n'a pas l'intention de laisser passer l'opportunité de recruter librement le défenseur central qui aura 31 ans au coup d'envoi de la prochaine saison. Il reste toutefois un paramètre très important à prendre en compte.

En effet, le salaire actuel de Chancel Mbemba est évalué à près de 4 millions d'euros annuels, soit deux fois plus élevé que le joueur le mieux payé du Stade Brestois. Si le deal doit se faire, il devra consentir à une baisse de son salaire au risque d'être à nouveau dans une situation compliquée, lui qui avait refusé les avances des pays du Golfe l'été dernier.