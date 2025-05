100 ME pour recruter, le Paris FC attaque fort

Dans : Paris FC.

Par Eric Bethsy

Promu en Ligue 1, le Paris FC va tenter de bâtir un effectif à la hauteur de ses ambitions dans l’élite. Le club de la capitale dispose d’un énorme budget pour se renforcer. Une enveloppe largement suffisante pour s’offrir ses deux premières cibles du côté de l’AJ Auxerre.

Pendant que d’autres pensionnaires de Ligue 1 veilleront à rééquilibrer leurs comptes, le Paris FC aura d’autres priorités. La formation promue dans l’élite aura les moyens de bâtir un effectif à la hauteur de ses nouvelles ambitions. Il faut donc s’attendre à voir le club de la famille Arnault animer le mercato estival. D’ailleurs, le voisin du Paris Saint-Germain fait déjà l’objet de quelques rumeurs dans la rubrique transfert.

Deux Auxerrois dans le viseur

D’après le média Jeunes Footeux, le Paris FC disposera d’un budget compris entre 80 et 100 millions d’euros cet été ! Les Parisiens vont tenter de frapper fort avec un groupe suffisamment compétitif pour s’installer en Ligue 1 sur la durée. Le récent deuxième de Ligue 2 s’intéresse effectivement à des joueurs qui connaissent déjà le plus haut niveau national. Et c’est à l’AJ Auxerre qu’il espère trouver son bonheur. La source nous apprend que le Paris FC apprécie Gaëtan Perrin (28 ans). Rien de surprenant dans la mesure où l’ailier de 28 ans sort d’une saison à 10 buts et 10 passes décisives en Ligue 1.

Jubal et Perrin sur le départ, Akpa pisté en Allemagne, Massengo en attente... vers un grand chambardement à Auxerre

Rappelons également que le joueur formé à l’Olympique Lyonnais arrive à un an de la fin d’un contrat qu’il refuse de prolonger. Son objectif est de quitter l’AJ Auxerre, tout comme son coéquipier Lassine Sinayoko (25 ans). Dans la même situation contractuelle, l’attaquant malien dispose d’un bon de sortie et plaît lui aussi au Paris FC. Ses 5 buts et 8 passes décisives ne sont pas passés inaperçus, notamment du côté du promu dont le projet devrait en séduire plus d’un.