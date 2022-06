Zinedine Zidane va parler, le PSG retient son souffle !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que les rumeurs s'intensifient sur des négociations entre le PSG et l'OGC Nice concernant Christophe Galtier, Zinedine Zidane va s'exprimer sur TF1 ce dimanche.

Les supporters du Paris Saint-Germain n’en peuvent plus d’attendre le nom de celui qui sera le successeur de Mauricio Pochettino comme entraîneur du club de la capitale. Sachant qu’il est désormais certain que le technicien argentin ne sera plus en poste la saison prochaine. Désormais, deux noms focalisent toutes les attentions, Zinedine Zidane et Christophe Galtier. Ces derniers jours, c’est l’entraîneur de l’OGC Nice qui semble tenir la corde, les discussions étant en cours entre les deux clubs afin de déterminer l’indemnité de transfert de Christophe Galtier. On peut cependant s’étonner que Nasser Al-Khelaifi chipote pour quelques millions d’euros, là où il devra lâcher près de 20 millions d’euros pour virer Pochettino, ce qui relance les supputations sur Zinedine Zidane. D’une discrétion absolue, même si l’on sait qu’il a fait un voyage aller-retour entre Ibiza et le Qatar il y a dix jours, Zizou va cependant sortir de son silence ce dimanche.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Telefoot TF1 (@telefoot_tf1)

Venu à Paris il y a deux semaines pour assister, notamment à quelques matchs du tournoi de tennis de Roland-Garros, Zinedine Zidane était resté muet lors de ce séjour, même si le public lui avait envoyé des messages sonores pour qu’il dise « oui » au PSG. Mais cette fois, il ne pourra pas se taire, puisqu’il sera l’invité à partir de 11 heures de l’émission Téléfoot. En effet, à quelques jours de ses 50 ans, qu’il aura le 23 juin, Zizou est l’invité de l’émission dominicale de TF1 où un reportage grand format lui sera consacré. Un documentaire réalisé par Yessin Nfaoui et Sébastien Barniaud que l’ancien entraîneur du Real Madrid regardera et commentera. Du côté de la Une, on a gardé le plus grand secret sur ce qu’il s’est dit, puisque bien évidemment l’émission a été enregistrée, même si l’on sait que Soprano viendra apporter un gâteau d’anniversaire à Zidane. Mais forcément, le sujet du moment, à savoir sa venue au PSG ou non, devrait être évoqué, et les mots de Zinedine Zidane seront écoutés religieusement à la fois à Paris, mais aussi à Marseille où on croise les doigts pour que ce dernier ne signe pas chez l'ennemi.

Zidane va parler, les supporters du PSG vont écouter

De son côté, et pour mettre de l'huile sur le feu, Sabri, l'insider du PSG, qui participait samedi au jubilé de Mathieu Bodmer où on l'a notamment vu côtoyer Ousmane Dembélé, dont il a toujours dit qu'il allait rejoindre Paris, a mis en ligne un visuel très parlant. Face à l'Arc de Triomphe, on voit Mauricio Pochettino de dos avec une valise, tandis que Zinedine Zidane, lui aussi de dos, signe un contrat. Et si la fin du suspense était enfin pour ce dimanche peu avant midi ? C'est probablement ce qu'espèrent les supporters parisiens, qui aimeraient que Luis Campos ait enfin un interlocuteur officiel pour avancer dans un mercato que le conseiller de Nasser Al-Khelaifi a visiblement entamé pied au plancher, Renato Sanches et Vitinha étant annoncés comme très proches du Paris Saint-Germain.