Zidane et le PSG, Marseille veut voir Paris pleurer !

Par Eric Bethsy

Un temps annoncé proche du Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane ne devrait pas s’installer sur le banc parisien. L’idole de la cité phocéenne a de nouveau refusé l’invitation du club francilien, pour le plus grand bonheur des Marseillais.

Sur le point d’officialiser le départ de Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain ne devrait pas tarder à annoncer le nom de son futur entraîneur. Il s’agira probablement de Christophe Galtier, dont les dirigeants à l’OGC Nice discutent actuellement avec leurs homologues parisiens pour sa libération. Le choix peut paraître étonnant mais l’ancien coach de l’AS Saint-Etienne est bien la priorité du nouveau conseiller football Luis Campos, qui n’a pas hésité à s’opposer à ses supérieurs.

Zidane pas si proche du PSG

En effet, les décideurs du Paris Saint-Germain rêvaient plutôt de Zinedine Zidane. Il y a quelques jours, le champion du monde 1998 a même été annoncé tout proche d’un accord avec le pensionnaire du Parc des Princes. Une information apparemment erronée puisque l’idole de Marseille n’a pas l’intention de rejoindre le club rival. Un véritable soulagement pour le rappeur Soprano et pour tous les Marseillais, ravis de voir Zinedine Zidane recaler le Paris Saint-Germain à chaque proposition reçue.

🗣️💬 @Sopranopsy4 sur la possible arrivée de Zidane au PSG: "Si j'ai bien entendu, ça fait la troisième fois qu'il dit qu'il n'ira pas. Olala tu ne peux pas savoir combien ça me rassure. En tant que Marseillais on le veut pour nous." #MatinaleWERMC pic.twitter.com/N0xWmt6WFk — RMC (@RMCInfo) June 18, 2022

« Si j'ai bien entendu, quand même, ça fait la troisième fois qu'il dit qu'il n'ira pas au Paris Saint-Germain. Tu ne peux pas savoir combien ça me rassure, a réagi le supporter de l’Olympique de Marseille sur les ondes de RMC. Après on peut comprendre qu'il ait envie d'entraîner un club. Mais c'est vrai que nous, en tant que Marseillais, on le veut pour nous. On ne peut pas (l'imaginer à Paris), c'est difficile. » A priori, Zinedine Zidane n’a pas prévu d’entraîner le club phocéen. Son plan de carrière prévoit plutôt un passage en tant que sélectionneur de l’équipe de France, si possible après la Coupe du monde 2022.