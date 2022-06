Zinedine Zidane au PSG, annonce officielle mardi prochain ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Nonobstant les dénégations du conseiller historique de Zinedine Zidane, le Paris Saint-Germain aurait visiblement bien avancé dans le recrutement de Zizou. Une annonce pourrait intervenir dans 72 heures.

La succession de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur pourrait s’accélérer du côté du PSG, puisque l’on sait désormais que l’actuel technicien de Paris a été informé par les dirigeants du club qu’ils ne comptaient plus sur lui. Pour régler l’opération, il n’y aura pas vraiment le moindre problème, la seule inconnue sera de savoir s’il y a 7 ou 8 chiffres sur le chèque que le Paris Saint-Germain va signer à Pochettino. Cette courte page de l'histoire du PSG étant tournée, Nasser Al-Khelaifi et son conseiller sportif, Luis Campos, doivent finaliser la venue d’un nouvel entraîneur. Tandis que l’on évoque toujours un duel entre Christophe Galtier et Zinedine Zidane, les choses pourraient rapidement se décanter afin de permettre ensuite à Luis Campos d’œuvrer sur le marché des transferts, en accord avec celui qui sera sur le banc du PSG. Du côté du plus célèbre insider parisien on est toujours persuadé que malgré les dénégations d’Alain Migliaccio, très proche du clan Zidane, Zizou arrive à Paris.

Zidane à Paris, c'est fait à 100% ?

C’est ce que j’ai reçu hein moi je confirme rien car je ne sais pas quand il sera annoncé mais je sais que c’est Zidane le futur coach et c’est déjà énorme non ? 😅 vu que tout le monde est dépassé sur le Z Hahahaha 😅😅 #ZidaneOuRien https://t.co/zzsGF2ypyG — Sabri #ParisienOuRien (@Sabripsgourien) June 11, 2022

Sur les réseaux sociaux, Sabri se régale de voir que certains supporters doutent de ses informations sur la signature de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain, et le supporter-influenceur annonce avoir reçu un message sur une possible officielle confirmation de la venue de Zizou mardi prochain. « Mon Sabri, Zidane sera probablement annoncé mardi au lendemain du match des Bleus », a indiqué cette source. S’il ne confirme pas que c'est ce mardi 14 juin que l'ancien entraîneur du Real Madrid rejoindra le PSG, Sabri est toujours aussi euphorique, lui qui avait ouvert le bal du mercato en annonçant la prolongation de Kylian Mbappé alors que tout le monde disait le contraire et envoyait le meilleur buteur et passeur de la dernière saison de Ligue 1 au Real Madrid. « C’est ce que j’ai reçu hein moi je confirme rien car je ne sais pas quand il sera annoncé mais je sais que c’est Zidane le futur coach et c’est déjà énorme non ? Vu que tout le monde est dépassé sur le Z », s'amuse Sabri.