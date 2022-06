Zidane va signer, le PSG rêve d'un but en or !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Christophe Galtier est pressenti pour être le futur entraineur du Paris SG. Zinedine Zidane n'a toujours pas dit oui, et le PSG est en train de passer à autre chose. Même si l'ultime espoir existe encore au Qatar.

Chaque jour qui passe, Christophe Galtier se rapproche de devenir le nouvel entraineur du Paris SG. Les deux clubs discutent depuis désormais une semaine d’un transfert de l’entraineur actuellement à Nice, et les deux camps se rapprochent pour une arrivée qui semble inévitable. Du côté du club azuréen, il est même déjà question du successeur de « Galette » puisque Lucien Favre attend que la place se libère pour revenir sur la Côte d’Azur. Mais au PSG, le choc est terrible tant la confiance était grande au sujet de l’arrivée de Zinedine Zidane. L’ancien maestro de l’équipe de France, de la Juventus et du Real Madrid, a été annoncé pendant des semaines, même s’il n’y a jamais eu la moindre confirmation de son choix de rejoindre le PSG. L’équipe de France a toujours été sa priorité, et Zizou est donc bien parti pour attendre d’avoir sa chance chez les Bleus, même si le coup est osé. En effet, rien ne dit que Noël Le Graët cherchera un nouveau sélectionneur après la Coupe du monde.

Le PSG lassé d'attendre le oui de Zidane ?

J’aime beaucoup la situation actuelle ou beaucoup de supporters sont très sceptiques sur Galtier. C’est parfait comme ça les attentes ne sont pas élevées et le coach ne pourra que les surprendre, c’est mieux que de s’enflammer en disant il va tout réussir. Humilité et travail🔴🔵 — La Source Parisienne (@lasource75006) June 20, 2022

Néanmoins, selon RMC et L’Equipe, les dés sont jetés et le PSG a donc décidé d’arrêter d’attendre un potentiel « oui » de Zidane et avance donc pour la signature de Christophe Galtier. Une arrivée qui fait en tout cas beaucoup moins rêver que celle de celui qui a gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid, et a fait rêver un pays entier par ses exploits ballons au pied. Si la signature de Galtier devait se confirmer, il y aurait une inévitable déception à digérer. « Les supporters du PSG sont respectueux de Galtier. C’est surtout de la faute de ceux qui depuis 6 mois annonçaient que Zidane au PSG c’était fait, c’est de leur faute si les supporters déçus passent de Zidane à Galtier. Ne soyons pas déçu soyons tous derrière lui. J’aime beaucoup la situation actuelle ou beaucoup de supporters sont très sceptiques sur Galtier. C’est parfait comme ça les attentes ne sont pas élevées et le coach ne pourra que les surprendre, c’est mieux que de s’enflammer en disant il va tout réussir. Humilité et travail », a ainsi demandé le compte La Source Parisienne, qui fait en tout cas partie des supporters qui ont accepté que Zinedine Zidane ne viendra pas.

Ce n’est pas le cas du dernier résistant persuadé que l’Emir du Qatar va finir par venir à bout de son projet de faire signer Zidane. En effet, Sabri, qui a des sources auprès des hauts dirigeants du PSG, l’assure, absolument rien n’est fini dans ce dossier. Si le champion de France avance bien avec Galtier, rien n’est signé, et c’est parce que l’espoir de convaincre Zizou de s’installer au Parc des Princes est encore là. La preuve selon lui, les accords sont quasiment bouclés même si le silence règne à l’heure actuelle. « Vous savez pourquoi je suis aussi confiant sur Zidane ? Parce que le 21mai, il y’a eu un accord. Le 10 juin, il devait signer mais est-ce que il l’a fait, je ne sais pas. Le 13 juin ça commençait déjà à préparer son arrivée. Le 17 juin, rien n’avait bougé et le 19-20 juin on ne me donne plus de news », a assuré l’informateur sur le PSG, pour qui l’espoir est toujours permis.

Non, il n'y a toujours pas d'accord pour Galtier. La partie de poker menteur continue : le PSG sait que Nice ne veut plus de Galtier et fait croire qu'il a d'autres coachs en vue. Nice résiste, se montre toujours aussi gourmand et reste ferme sur les 10 M€. #Galtier #PSG — Laurent Perrin (@lperrinparisien) June 20, 2022

Même si le silence dont il parle peut être interprété également comme une défaite dans ce dossier où QSI a mis toutes ses forces pour convaincre Zidane. Et malgré l’énorme forcing pendant un mois, Zidane n’est toujours pas là. Mais Christophe Galtier non plus, comme le rappelle Le Parisien, pour qui rien n'est bouclé dans le dossier de l'entraineur niçois, malgré les affirmations des deux clubs qui bluffent énormément à travers les médias. Au point de cacher une énorme surprise dans le dossier Zidane ?