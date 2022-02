Zidane rêve d’un joueur de l’OM pour le PSG !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Considéré comme le choix numéro 1 des dirigeants qataris pour être le futur entraineur du Paris SG, Zinedine Zidane discute bien avec les dirigeants parisiens.

Si pour Nasser Al-Khelaïfi, le choix est incroyablement évident, ce n’est pas la même chose en ce qui concerne le technicien français. Ce dernier hésite sur beaucoup de sujets. Il a comme rêve de prendre les commandes de l’équipe de France, mais ne sait pas si Didier Deschamps va céder sa place après le Mondial 2022. S’il devait faire le choix de reprendre un club, certainement que le PSG, avec ses moyens, son effectif et son besoin de trouver un technicien qui fait l’unanimité, a les moyens de lui offrir un job à la hauteur du personnage.

Le Real s'est planté sur Saliba

On en parle peu mais le travail défensif de William Saliba c'est quelque chose pic.twitter.com/FmL1XYX8aU — BK (@BKarbadji) February 5, 2022

Mais pour le moment, de sources qatarie, espagnole ou française, ce n’est que le stade des discussions entre les différentes parties, et Mauricio Pochettino est donc parti pour terminer la saison au PSG. Néanmoins, s’il devait rejoindre le Paris Saint-Germain, Zidane saura clairement se faire entendre, lui qui a parfois souffert du fait que Florentino Pérez ne l’écoutait pas toujours quand il s’agissait du recrutement. La preuve, alors que le jeune défenseur formé en Seine-Saint-Denis explosait à l’ASSE, le Real Madrid n’avait pas fait l’effort de se payer William Saliba. C’est Arsenal qui avait fait l’effort d’approcher des 30 millions d’euros pour s’offrir Saliba, sans la réussite que l’on connaît puisque les Gunners ont ensuite laissé le Français avec la réserve, avant de le prêter à Nice puis à l’OM cette saison.

Mais en ce moment, même s’il a été mis en difficulté contre Angers vendredi dernier, le jeune défenseur marche sur l’eau et sur la Ligue 1. Sa puissance physique, sa qualité de relance et son efficacité défensive en font un élément primordial de Jorge Sampaoli. De leur côté, les supporters d’Arsenal n’attendent qu’une chose, c’est de voir enfin Saliba porter leur maillot. Mais cet été, une offre copieuse pourrait arriver du PSG, annonce El Nacional. Le journal espagnol révèle que le Real Madrid, qui se réveille un peu tard, a désormais envie de recruter le défenseur central pour faire un pari français sur le long terme, comme cela avait été fait avec Raphaël Varane il y a plus de 10 ans.

Saliba rêve de suivre Zidane, même au PSG

Seul problème, l’ancien de l’ASSE estime que le Real Madrid a laissé passer sa chance, et il serait plus favorable à l’idée de travailler avec celui qui le voulait au sein de la Maison Blanche : Zinedine Zidane. L’appréciation serait réciproque, confirme El Nacional, et la venue de Saliba pourrait être l’une des exigences du champion du monde 1998 s’il débarquait au PSG. Avec le risque pour Nasser Al-Khelaïfi de devoir faire un très gros chèque à Arsenal. Mais visiblement, la confiance en Sergio Ramos et Presnel Kimpembe n’est pas forcément totale aux yeux d’un Zidane qui mise le joueur actuellement à l’OM pour préparer l’avenir au sein de son possible futur club.