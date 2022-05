PSG : Canal+ confirme, Zidane est « assez proche » de Paris

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est déjà lancé dans son intersaison. Le club de la capitale va se séparer de Mauricio Pochettino et vise le recrutement de Zinedine Zidane.

La récente prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG jusqu'en 2025 va bouleverser le prochain mercato du club de la capitale. En acceptant de rester à Paris, le champion du monde a demandé quelques garanties. Si elles étaient bien évidemment financières, Kylian Mbappé a également demandé un changement de cap au mercato. Terminé le recrutement de joueurs trop éloignés de la culture Ligue 1. Déjà, pas mal de profils de joueurs sont évoqués. Mais le PSG s'attelle pour le moment à trouver un nouveau directeur sportif et un nouvel entraineur. Si Luis Campos va, sauf rebondissement, prendre la succession de Leonardo, quid du remplaçant de Mauricio Pochettino ? Doha a une piste XXL en tête depuis quelque temps : Zinedine Zidane.

Zidane au PSG, accord en vue ?

Je suis en face de ZINEDINE ZIDANE je pensais que j’allais jamais vivre ce moment pic.twitter.com/0OqU3BGkV9 — Yass (@PatrickAdemo) May 27, 2022

L'ancien coach du Real Madrid, sans club depuis son départ du club merengue en mai 2021, plaît beaucoup au PSG. Mais selon certaines sources, Zidane privilégie une arrivée en équipe de France pour prendre la suite de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2022 au Qatar. Problème, l'actuel sélectionneur des Bleus n'a pas forcément prévu de partir. Et pour ne rien arranger à la future situation de Zidane, le PSG vient s'immiscer dans sa réflexion. Selon Geoffroy Garétier, une arrivée dans la capitale se rapproche de plus en plus pour venir remplacer Mauricio Pochettino. Sur le plateau de Canal+, le journaliste a balancé du lourd sur le sujet : « Mes sources me disent qu'un accord est assez proche avec le PSG. Peut-être qu'elles se trompent mais bon... L'Emir est à Paris. C'est peut-être un hasard mais pour moi, c'est un dossier qui court toujours ». Zidane est en effet présent à Paris depuis jeudi. Il en a profité pour se rendre à Roland-Garros et sera présent ce samedi soir au Stade de France pour assister à la finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool. Difficile d'imaginer qu'aucun contact n'a alors eu lieu avec le PSG. Comme le disait Nasser Al-Khelaïfi il y a quelques jours au micro de Canal+, le nouveau projet sera annoncé en début de semaine prochaine. L'heure sera donc venue d'en dire plus sur l'arrivée du Z en Ligue 1. Aucune surprise n'est à écarter avec le PSG.