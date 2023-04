Zidane ou rien, il avoue ne plus avoir le choix

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que l'ère Christophe Galtier ne va probablement pas durer plus d'une saison, et pourrait même s'achever plus vite que prévu, le PSG est déjà en quête d'un remplaçant. Et le moins que l'on puisse dire est que la liste des successeurs est de plus en plus mince tant les champions de France sauce Qatar dévorent les techniciens.

Qui réussira à faire ce qu'aucun entraîneur n'a réussi pour l'instant, à savoir faire du Paris Saint-Germain un vrai candidat sérieux à la victoire en Ligue des champions et en plus permettra au club de la capitale d'avoir une vraie reconnaissance en Europe ? A l'heure où le club parisien est considéré comme un gigantesque cirque, devenant la risée du football mondial en dépassant des centaines de millions d'euros chaque saison sans parvenir à régaler ses propres supporters. Christophe Galtier étant sur la sellette et pourrait être limogé en cas de défaite contre Nice ou Lens, le Qatar risque de devoir rapidement trouver un entraîneur. Et les techniciens à même de gérer les Mbappé, Neyma et autres joueurs ne sont pas légions. Pour Paris United, Nicolas Puiravau ne voit qu'un seul homme, Zinedine Zidane, même s'il n'est pas fan.

Le PSG n'a qu'un choix, Zinedine Zidane

Dans un podcast pour le média spécialisé, Nicolas Puiravau ne tourne pas autour du pot. « Si on part dans l'idée où la structure du PSG ne change pas, avec Nasser Al-Khelaifi qui continue toujours de prendre des décisions, les seuls qui pourraient à mon avis s'en sortir c'est Zidane, Guardiola et Klopp. Voilà les trois mecs qui pour moi ont suffisamment d’aura, de légitimité et d'influence, et qui pourraient éventuellement s'en sortir. Mais honnêtement je pense qu'aucun des trois n'a la moindre chance de venir au PSG, donc déjà on les oublie. Nagelsmann et Luis Enrique, c’est pas mal, mais ils vont se faire bouffer par le club comme tous les autres avant eux. Après, on parle de Thiago Motta, moi j'aime beaucoup ce qu’il fait actuellement en Italie, c'est très très intéressant, mais qu'est-ce que Thiago Motta va faire dans un club comme le PSG ? C’est pareil il va se faire bouffer ! Aujourd'hui, dans la

structure actuelle du club, il te faut un entraîneur qui a gagné la Ligue des champions, qui est ultra légitime, qui a un rôle à la fois d'entraîneur de manager, quelqu'un qui va prendre la main sur tout le sportif, un mec qui va mettre tout le monde au pas voilà. Guardiola impossible qu’il vienne. Klopp je pense qu'il a la télé et quand s'il regarde la Ligue 1 et le PSG, je ne vois pas pourquoi il va venir se faire ch... à Paris », lance le membre de PU avant de se lancer sur une autre piste pour le PSG.

« Et puis évidemment ensuite tu as ta Zidane, le rêve intégral de l’Emir du Qatar. Je ne l'aime pas spécialement comme coach, je l'ai déjà dit, mais je pense que de ce qu'on voit actuellement dans ce club il faut tenter un mec comme ça (....) Aujourd'hui le si je devais en choisir un dans la liste dont on parle, je choisis Zidane. Pas parce que j'aime le coach, mais parce que je pense que c'est aujourd'hui celui qui pourrait le plus fédérer autour de lui. Et bon je sais qu’on va dire que Zinedine Zidane est de Marseille, mais Zidane même s’il est encore connecté à Marseille, mais il n’est pas Marseillais, il n’a jamais joué là-bas, c’est un faux marseillais Zidane », ironise Nicolas Puiravau, qui estime également que la venue de José Mourinho ou Antonio Conte serait un massacre pour le Paris Saint-Germain, tant les deux entraîneurs sont sanguins. Nasser Al-Khelaifi sait désormais quoi faire.