Zidane met un énorme coup de boule au PSG ‍!

Hésitant sur le poste de son futur entraineur, le PSG est revenu à la charge pour convaincre Zinedine Zidane de s'asseoir sur le banc du Parc des Princes. La réponse est déjà tombée, et elle est négative.

Le Paris SG n’a pas encore trouvé son entraîneur pour la saison prochaine. Le ticket composé par Julian Nagelsmann et Thierry Henry a explosé en vol puisque l’entraineur français ne rejoindra pas le club de la capitale. L’ancien coach du Bayern Munich est toujours dans la liste, mais son arrivée seul aux commandes d’un tel avion de chasse ne convainc pas tout le monde à Paris. Plusieurs profils sont ainsi toujours étudiés. Si on peut dire que José Mourinho n’est plus sur le haut de la pile, à tel point qu’il pourrait prolonger avec l’AS Roma, d’autres noms sont toujours là comme Luis Enrique, libre de s’engager et suivi par plusieurs formations européennes, ou Thiago Motta, qui est toujours considéré comme un plan B de qualité par les dirigeants parisiens.

Le Qatar rêve toujours de Zizou

Mais du côté de Doha, et l’avis des propriétaires est toujours très important, le rêve d’aller chercher Zinedine Zidane est toujours vivant. Son nom a été relancé dernièrement, quand la piste menant à José Mourinho s’est éteinte. Présent à Paris pour l’association ELA dont il est ambassadeur, le champion du monde 1998 a bien été interrogé à ce sujet par un enfant bien curieux, avant de s’en tirer par une pirouette.

Le PSG ne le lâche pas, et ne prend visiblement pas « non » comme une réponse. Fin 2021, une réunion avait eu lieu à Paris avec Leonardo pour lui proposer la place d’entraineur, mais le refus avait été expliqué par sa volonté d’occuper le poste de sélectionneur à la suite de Didier Deschamps, en cas de départ de ce dernier après la Coupe du monde 2022. Selon Le Parisien, Zidane s’est vu pour la deuxième fois proposer le poste ces derniers jours, et sa réponse a été la même. Sans pouvoir donner l’excuse de rêver de l’équipe de France, Zizou a fait savoir qu’il n’était pas intéressé.

Le timing était parfait, Zidane dit encore non

Une réponse qui devrait calmer pour un bout de temps le PSG, qui se voyait bien mettre un entraineur de prestige pour diriger une équipe où figure Kylian Mbappé en tête de gondole. Mais il faut croire que le technicien français a d’autres plans, et n’est pas pressé de retrouver un projet. Son nom est murmuré à la Juventus Turin ou au Real Madrid, mais le club italien va confirmer Max Allegri, et Carlo Ancelotti est très loin d’être parti de la capitale espagnole. Le plan de Zidane pour la suite de sa carrière reste un mystère, mais une chose est sure selon Le Parisien, son envie d’entrainer le PSG est proche de zéro, alors que toutes les conditions étaient réunies pour le faire. Libre de tout contrat, l’ancien international français arrivait avec la possibilité de repartir sur une page blanche et des moyens financiers importants avec des objectifs élevés. Il faut croire que c’est la perspective de vivre et d’entrainer à Paris qui ne fait pas rêver « ZZ ».