Zidane humilié, l'ancien patron du PSG accuse !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG cherche déjà son entraîneur pour la saison prochaine, et le nom de Zinedine Zidane est forcément évoqué du côté du Parc des Princes. Mais il se pourrait bien qu'une nouvelle fois Zizou refuse l'offre de l'Émir du Qatar et un ancien président du club explique pourquoi.

Le dossier de l'entraîneur du Paris Saint-Germain est revenu dans l'actualité du club de la capitale cette semaine. Car même si Kylian Mbappé et ses coéquipiers filent vers un nouveau titre de Champion de France après leur victoire vendredi à Angers (1-2), il paraît désormais évident que Christophe Galtier est sur un siège éjectable. Considéré comme le favori numéro 1 pour succéder à Galtier, Zinedine Zidane est pourtant annoncé avec force du côté de la Juventus, plus qu'à Paris. Et Charles Villeneuve, ancien patron du PSG, a confirmé que les relations entre les dirigeants parisiens et Zizou n'étaient pas au beau fixe, loin de là même.

Zidane et le PSG, c'est très compliqué

S'exprimant dans Europe 1 Sport, le journaliste de 81 ans a donné une version plutôt inquiétante de la situation entre Zinedine Zidane et le PSG. « Zinedine Zidane, il ne faut même pas lui en parler de Paris. Compte tenu de l’absence totale de courtoisie l’année dernière. Il n’a même pas reçu la moitié d’un coup de téléphone. Et aujourd’hui, il n’a pas reçu un coup de fil non plus. Ses proches vous disent qu’il ne faut même pas lui parler de Paris, que ce n’est pas sa première pensée », a confié, sur Europe 1, celui qui a été président du Paris Saint-Germain après le départ d’Alain Cayzac en mai 2008, avant de démissionner moins d’un an plus tard, malgré de bons résultats sportifs. Exit donc Zizou, qui à l'en croire serait dégoûté par l'attitude du club parisien. Et Charles Villeneuve d'en dire plus sur l'autre piste des leaders de la Ligue 1, José Mourinho.

Pour l'ancien patron du Paris Saint-Germain, faire signer l'actuel entraîneur de l'AS Rome à la place de Christophe Galtier serait un choix apocalyptique de la part de Nasser Al-Khelaifi. « Si on veut un coach hystérique, il faut prendre Mourinho. Compte tenu du désordre actuel au PSG, car il y a beaucoup de travail pour mettre de l’ordre, alors prenons José Mourinho et ce sera encore pire. Là, je crois que les journalistes auront des anecdotes à raconter en permanence », prévient Charles Villeneuve, qui ne voit pas comment la venue du Special One pourrait régler les énormes problèmes des champions de France en titre. Les pistes s'amenuisent donc pour trouver l'entraîneur idéal, même si le nom de Luis Enrique a été évoqué par Villeneuve, sans qu'il aille très loin dans cette idée.