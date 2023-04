Le PSG n'avait pas la dalle mais cela suffit à Angers

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 32e journée

Stade Raymond-Kopa

Angers-PSG 1-2

Buts : Thioub (87e) pour Angers ; Mbappé (9e, 26e) pour le PSG

Le PSG a fait le travail pour l'emporter 2-1 chez le dernier Angers. Néanmoins, si Mbappé a pris le large au classement des buteurs, les motifs de satisfaction manquent clairement.

Plus sereins après leur succès contre Lens, les Parisiens abordaient sans pression leur déplacement chez le dernier Angers. Le PSG faisait rapidement la différence via Mbappé. Le Français marquait un doublé en moins d'une demi-heure pour placer le leader de Ligue 1 devant. Il était d'abord à la conclusion d'une belle action collective. Servi par Bernat, il ratait sa frappe mais réussissait une deuxième frappe en pivot pour marquer. Puis, lancé par Messi, il crochetait Bernardoni pour le doublé. Son 22e but en Ligue 1 cette saison.

15 - Players with 15 goals and 15 assists in a single Ligue 1 season since 2006/07:



🇧🇪 Eden Hazard in 2011/12 (20 & 16)



🇫🇷 Kylian Mbappé in 2021/22 (28 & 17)



🇦🇷 Lionel Messi in 2022/23 (15 & 15).



Omnipresent. pic.twitter.com/B6jM9pozRl — OptaJean (@OptaJean) April 21, 2023

Après le repos, la prestation parisienne était beaucoup moins aboutie à l'image de la seconde période de PSG-Lens samedi dernier. Moins fringants, les Parisiens étaient punis par Thioub qui réduisait le score dans une défense parisienne apathique. Le dernier Angers finissait bien et donnait des sueurs froides au PSG. Néanmoins, le PSG s'impose 2-1 et creuse encore l'écart dans une course au titre déjà finie. Mais, face à une formation à 14 points seulement, la copie rendue est presque indigne d'un champion.