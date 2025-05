Zidane est trop gentil pour dire non au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le soutien de Zinedine Zidane au PSG en vue de la finale de la Ligue des Champions a beaucoup fait parler à Marseille. L'explication tombe.

C’est visiblement la grande question qui revient dans les médias français cette semaine. Les Marseillais peuvent-ils soutenir le PSG en finale de la Ligue des Champions ? Du côté des supporters, la réponse est claire et les maillots de l’Inter Milan seront brandis en cas de victoire des Lombards ce samedi soir au stade de Munich. Chez les anciens joueurs de l’OM, il y a beaucoup plus de discussions, car même Basile Boli, ambassadeur du club provençal, a souhaité la victoire au Paris SG pour son beau parcours et pour le rayonnement du football français. De son côté, enfant de Marseille, Zinedine Zidane a fait savoir qu’il aimerait bien voir Paris s’imposer pour, lui aussi, voir le football français être un peu plus pris au sérieux sur la carte du football européen. Une prise de position qui a étonné à Marseille, où l’anti-PSG doit passer avant tout.

Mais Christophe Dugarry, ami de Zinedine Zidane et consultant sur RMC, a expliqué pourquoi l’ancien Ballon d’Or avait apporté son soutien au PSG. Tout simplement parce que Zizou ne souhaite de mal à personne. « Oublions le contexte, avez-vous déjà entendu Didier Deschamps ou Zinedine Zidane dire du mal ou avoir de la méchanceté pour un club, ou un joueur ? Ça n’arrive jamais ! Par exemple Zizou, il a beau penser des trucs, et il y a des personnes qu’il aime un peu moins que d’autres, mais je ne l’ai jamais entendu s’exprimer et dire ouvertement qu’il détestait quelqu’un… », a expliqué son ancien coéquipier chez les Girondins de Bordeaux, pour qui ce n’est clairement pas dans le genre de Zidane de souhaiter ouvertement la défaite d’un club. Il est vrai que, dans toute sa carrière, le numéro 10 légendaire des Bleus n’est pas un homme de polémique. Même s’il a eu ses coups de sang, impossible de trouver des passages où il crache son venin sur tel club ou telle personne, même quand il s’était fait attaquer comme ce fut le cas par Noël Le Graët par exemple.