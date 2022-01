Zidane entraîneur du PSG, priorité à la France

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La venue de Zinedine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain est la priorité numéro 1 du côté de Doha. Mais Zizou pourrait accepter avec une clause très spécifique.

Sauf énorme retournement de situation, Mauricio Pochettino finira la saison sur le banc du Paris Saint-Germain, à la fois parce que Manchester United s’est offert un coach intérimaire avec Ralf Rangnick, mais aussi parce que Zinedine Zidane n’a pas encore dit « oui » à Doha. Cependant, il ne fait aucun doute que le coach argentin partira en fin de saison, son désir était presque revendiqué de repartir en Premier League un peu plus d’un an après avoir découvert la Ligue 1. Du côté du PSG, on ne travaille que sur une piste, devenue totalement obsessionnelle, à savoir Zinedine Zidane. L’émir du Qatar, qui a déjà fait des affaires avec Zizou puisque ce dernier est l’ambassadeur du Mondial 2022, souhaite que ce dernier s’installe aux commandes du club de la capitale, estimant que seul l’ancien entraîneur du Real Madrid est capable de gérer un effectif de stars. Même si de manière sous-jacente, le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani espère que la venue du technicien français peut convaincre Kylian Mbappé, ce n’est pas le but unique de ce recrutement de luxe.

Une clause libératoire dans le contrat de Zidane au PSG ?

Croyez-vous à la venue de Zinédine Zidane au Paris Saint-Germain !? #ZidaneAuPSG pic.twitter.com/4m2karVMSJ — Mookie (@MookieBarbu) January 12, 2022

Cependant, si le Paris Saint-Germain veut Zinedine Zidane, une chose est claire, ce dernier, qui est en pleine année sabbatique, n’a jamais masqué le fait qu’il souhaite un jour ou l’autre devenir sélectionneur national de l’équipe de France. Cependant, pour l’instant, Didier Deschamps est solidement installé dans cette fonction, et son contrat prévu pour durer jusqu’à la fin de la prochaine Coupe du Monde pourrait être allongé. Noël Le Graët et DD l’ont précisé, tout est possible, l’actuel coach des Bleus ne masquant pas son plaisir de gérer un tel effectif. De quoi forcément faire douter Zinedine Zidane et l’inciter à accepter l’offre du PSG. Mais selon le média sportif espagnol Sport, afin de ne pas être contraint de laisser filer l’opportunité de devenir le sélectionneur français, Zidane souhaite que figure dans son possible contrat avec Paris une clause libératoire qui lui permettrait de partir si Didier Deschamps laisse le poste vacant et si la Fédération Française lui propose évidemment.