Zidane dit non au PSG, le Qatar s'y prépare

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’avenir de Mauricio Pochettino est scellé et pour compenser le futur départ de son entraîneur, le PSG pense à Massimiliano Allegri.

C’est un secret de polichinelle, la priorité du Paris Saint-Germain pour compenser le probable départ de Mauricio Pochettino se nomme Zinedine Zidane. Sans club depuis son départ du Real Madrid l’été dernier, le technicien français n’a cependant pas donné son feu vert pour rejoindre le PSG. Et pour cause, Zinedine Zidane se verrait bien prendre les commandes de l’Equipe de France après la Coupe du monde 2022 au Qatar. En toute logique, le PSG explore donc d’autres pistes et parmi elles, celle menant à Massimiliano Allegri se trouve en bonne position dans la short-list de l’Emir du Qatar selon les informations relayées en ce début de semaine par la presse italienne et notamment par Tuttosport.

Allegri piste très sérieuse pour le PSG

2️⃣0️⃣0️⃣ vittorie in bianconero per Massimiliano Allegri, il terzo a raggiungere questo traguardo dopo Giovanni Trapattoni e Marcello Lippi! ⚪⚫



Complimenti, Mister! 👏 pic.twitter.com/lqAuZ1WSMm — JuventusFC (@juventusfc) November 6, 2021

Le média italien n’est pas en mesure de dévoiler l’avancée des éventuels contacts entre Massimiliano Allegri et la direction du PSG mais Tuttosport affirme que la piste de l’entraîneur de la Juventus Turin est crédible pour la succession de Mauricio Pochettino. Rien de très surprenant dans la mesure où Leonardo apprécie beaucoup Massimiliano Allegri, un coach auquel il a déjà pensé par le passé pour le Paris Saint-Germain. Samedi, le journal L’Equipe écrivait également dans ses colonnes que Massimiliano Allegri était l’une des pistes du PSG pour la succession de Mauricio Pochettino. Mais le quotidien national avançait d’autres noms : Antonio Conte (Tottenham), Erik Ten Hag (Ajax Amsterdam), Mikel Arteta (Arsenal) ou encore Simone Inzaghi (Inter Milan). Le nom de Christophe Galtier, auteur d’une saison exceptionnelle à Nice, un an seulement après avoir guidé Lille vers le titre de champion de France, avait également été soufflé. Dans le cas où Zinedine Zidane ne viendrait pas, les pistes ne manquent donc pas pour le PSG. Il suffit maintenant de savoir quel entraîneur est le mieux adapté au club si spécial qu’est le Paris Saint-Germain…