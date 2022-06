Zidane a dit 3 fois non au PSG, mais jusqu'à quand ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Zinedine Zidane a mis le feu dans les médias et sur les réseaux sociaux, mais après cet incroyable emballement, Zizou n'a toujours rien signé au PSG. L'entraîneur aurait toujours les yeux tournés vers l'équipe de France.

RMC, Europe 1, plusieurs journalistes souvent informés de première main, des insiders parisiens, internet a pris feu vendredi midi lorsqu’un accord a été annoncé entre Zinedine Zidane et le Paris Saint-Germain, l’ancien coach du Real Madrid ayant à priori accepté de succéder à Mauricio Pochettino au poste de coach du PSG. Mais quelques heures plus tard, Alain Migliaccio, plus proche conseiller de Zinedine Zidane, et cela depuis plusieurs décennies, a mis une climatisation colossale et niant totalement ces rumeurs. « Tous ces bruits qui circulent sont infondés. À ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinédine Zidane. Ni Zinédine Zidane, ni moi-même n'avons été contactés directement par le propriétaire du PSG. Je doute en plus fortement que sa Majesté l'Émir du Qatar, le Cheikh Tamin Ben Hamad Al Thani, ait l'habitude de passer par les réseaux sociaux ou les médias pour gérer ses affaires et prendre des décisions capitales concernant l'avenir du PSG », a prévenu ce proche de Zizou. Il n’empêche, nombreux sont ceux qui sont persuadés que l’opération est imminente et que ces propos sont du bluff. Cependant, du côté de Marco Ruiz, journaliste pour AS et très proche du Real Madrid, Zinedine Zidane a encore refusé de signer à Paris.

Zidane a dit non pour la 3e fois au PSG

De momento, Zidane ha dicho "no" al PSG... Te contamos todos los detalles aquí. Vía @diarioashttps://t.co/4AvX0DNGWo — Marco Ruiz (@As_MarcoRuiz) June 10, 2022

Le journaliste espagnol précise qu’après avoir refusé par deux fois l’offre du PSG au moins de décembre 2021, Zinedine Zidane vient encore une fois de dire « non » à l’Émir du Qatar. « Comme AS l'a appris de sources proches des négociations qui ont eu lieu ces derniers jours, l'entraîneur français a décliné l'offre qu'il avait sur la table de diriger l'équipe parisienne avec Kylian Mbappé dans son effectif. Zidane s'est laissé tenter par un beau projet sportif et un succulent contrat. Il a même évoqué la possibilité d’avoir la main à 100% sur le marché des transferts, mais pour l'instant il reste fidèle à son idée d'attendre la Coupe du monde au Qatar, car son envie numéro 1 est de diriger l' équipe de France », précise Marco Ruiz, visiblement certain que ses sources lui ont dit la vérité dans un dossier visiblement ultra-confidentiel. Cependant, cet article du quotidien AS n'inquiète pas vraiment les supporters parisiens. Et pour cause.

Après Mbappé, un bug avec Zidane ?

En effet, ce n'est pas la première fois que Marco Ruiz s'intéresse au Paris Saint-Germain, et ses dernières informations n'ont pas vraiment été confirmées. Comme pas mal de ses collègues madrilènes, le journaliste s'était mouillé très largement dans le dossier Kylian Mbappé, et dès l'automne 2021 il avait clamé ses certitudes concernant la signature de l'attaquant français du PSG. Et même quelques jours avant l'officialisation de la prolongation de Mbappé jusqu'en 2025, AS et ses journalistes étaient fermement convaincus que Nasser Al-Khelaifi se préparait à pleurer. Le patron qatari du Paris SG pourrait encore en mettre une couche si Zinedine Zidane signe finalement au PSG.