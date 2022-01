Zidane au Real avec Mbappé, elle veut faire pleurer le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé prépare son arrivée au Real Madrid en posant ses exigences. Sa mère rêve d'un incroyable retour de Zinedine Zidane pour remplacer Carlo Ancelotti, et tant pis pour le PSG.

Concerné sur la saison à venir et notamment le futur match face au Real Madrid, Kylian Mbappé laisse son entourage discuter avec le club merengue pour régler les grandes lignes de son arrivée. De quoi alimenter la presse espagnole, qui tient à souligner que les demandes du clan de l’international français ne concerne pas que son contrat, sa durée et son salaire. Le nom de l’entraineur du Real Madrid a visiblement beaucoup d’importance, et Carlo Ancelotti est dans le viseur. El Nacional affirme ainsi que, dans les discussions notamment menées par la mère de Kylian Mbappé avec les dirigeants madrilènes en vue de son arrivée, cette dernière a bien fait comprendre que le profil de Carlo Ancelotti n’était pas forcément des plus séduisants pour le joueur actuellement au PSG.

Mbappé ne croit pas en Carlo Ancelotti

Fernando Morientes : "Kylian Mbappé va aller au Real l'année prochaine. Florentino Perez adore Kylian, car il est différent. C'est un joueur qui peut jouer beaucoup d'années à Madrid." pic.twitter.com/IhgZlk7b32 — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) January 24, 2022

« L’entourage de Mbappé ne croit pas aux capacités de Carlo Ancelotti en tant qu’entraineur, afin de pouvoir permettre au meilleur Mbappé de voir le jour à Madrid », explique le média espagnol, pour qui le technicien italien n’est pas vraiment assuré de conserver sa place sur le long terme. Il est vrai qu’en cas d’échec en Ligue des Champions, ou même en Liga alors que le titre tend les bras au Real, celui qui fut aussi entraineur du PSG pourrait très bien prendre la porte rapidement.

Zidane III, le retour

Mais Florentino Pérez n’est pas du genre à se laisser dicter sa loi par une recrue, aussi prestigieuse soit-elle. Le président du Real n’a pour le moment rien à reprocher à Ancelotti, qui a aussi permis à un joueur comme Vinicius Junior de franchir un cap sur le plan personnel, alors que l’espoir de voir Eden Hazard enchainer les matchs existe encore. De même, la Maison Blanche a retrouvé une certaine stabilité défensive malgré les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane l’été dernier. Cela va donc dans le bon sens pour Ancelotti, sauf que la maman de l’attaquant du PSG a visiblement tout prévu. Fayza Lamari rêverait ainsi de voir tout simplement Zinedine Zidane revenir au Real, pour un troisième passage.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

Le technicien français va sortir d’une année sabbatique, et il est devant un choix tortueux de rejoindre le PSG, ou d’attendre que la place se libère en équipe de France en fin d’année 2022. Pour le moment, un retour à Santiago Bernabeu n’a jamais été évoqué, même si la perspective d’entrainer Kylian Mbappé peut être un argument, tant Zizou a le Real vissé au corps. Voilà qui serait en tout cas une sacrée surprise, alors que le PSG rêvait de faire un incroyable coup double en conservant Mbappé tout en allant chercher Zidane pour la saison prochaine.