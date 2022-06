Zidane au PSG, Téléfoot zappe la question tant attendue !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Invité de TF1 ce dimanche, Zinedine Zidane est revenu sur son passé de footballeur, une rétrospective qui a évidemment donné des frissons. Mais Zizou n'a pas évoqué son avenir au PSG ou ailleurs.

A quatre jours de ses 50 ans, Zinedine Zidane faisait l'objet, à l'occasion de Téléfoot, d'une très longue rétrospective sur sa formidable carrière de footballeur, puis d'entraîneur. L'occasion de revoir des images qui rappellent de très bons souvenirs à toute la France, Zizou ayant la particularité de faire l'unanimité dans un pays où cela est très rare. Commentées par ses anciens coéquipiers en équipe de France, ces images ont permis à la star de 49 ans d'évoquer les plus grands moments de sa vie de sportif. Mais forcément, tout le monde attendait de savoir si les journalistes de TF1 allaient pouvoir poser la question sur son avenir d'entraîneur de l'équipe de France...ou du Paris Saint-Germain, sachant que l'émission n'était pas en direct.

Mais finalement tout le monde est resté sur sa faim, car concernant le PSG ou l'équipe de France, le journaliste de TF1 n'interrogeant pas Zinedine Zidane sur ce thème. Ce dernier a cependant confirmé qu'à bientôt 50 ans, il n'allait pas prendre sa retraite. « Oui j’ai cette flamme, le football c’est ma passion (…) Je rêve de quoi ? De rien, j’ai beaucoup rêvé et j’ai eu beaucoup de choses, je suis épanoui, heureux c’est le plus important pour une personne. J’ai une famille formidable et ça c’est ce qui compte le plus », a confié Zizou. En direct, et après ce documentaire, Grégoire Margotton n'a pas non plus évoqué ce sujet en balançant une petite info, que ce soit celui sur un éventuel accord avec le Paris Saint-Germain ou son désir de prendre les commandes des Bleus après le Mondial. De quoi confirmer que le sujet avait clairement été mis à l'écart, ce qui n'est probablement pas le hasard, mais le fruit d'une demande de Zinedine Zidane.

Zidane au PSG ou chez les Bleus, sujet tabou pendant Téléfoot

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui se sont étonnés du traitement donné par TF1 à cette interview et avouent avoir quelques regrets. « Si c'était Olivier Tallaron au micro de telefoot la 1ère question qu'il aurait posée à Zidane c'est EST-CE QUE VOUS ALLEZ SIGNER AU PSG LA SAISON PROCHAINE ? », « J'ai bien aimé Laurent Blanc qui souhaite la bienvenue à Zidane dans notre club le PSG », il faudra donc encore être un peu patient pour savoir que Zizou s'offrira comme cadeau pour ses 50 ans.