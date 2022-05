Zidane au PSG, Sabri le climatiseur de Madrid dit oui !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En l'espace de quelques jours, il est devenu l'idole des supporters parisiens sur les réseaux sociaux. Sabri affirme désormais que Zinedine Zidane est en route vers le PSG pour prendre la place de Mauricio Pochettino.

A l’heure où certains annonçaient qu’un accord avait été trouvé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, sur Twitter, Sabri aka @sabriPSGourien, affirmait sans aucune hésitation que l’attaquant français n’irait pas chez les Merengue et au contraire s’apprêtait à prolonger son contrat avec Paris. Pendant longtemps, celui qui est un supporter très actif du PSG sur les réseaux sociaux, au point d’avoir ses entrées au Parc des Princes et d’avoir eu droit à un reportage sur TF1, a fait rire les fans madrilènes. Mais à grands coups de « climatisation », en référence au coup de froid qui s’annonçait à Madrid, Sabri restait droit dans ses bottes malgré les moqueries et les critiques. Le week-end passé, alors que la signature de Mbappé avec le finaliste de la Ligue des champions semblait acquise, l’internaute lançait un « climatisation en cours » et confirmait que le joueur s’apprêtait à signer…avec Paris. De quoi relancer les quolibets et les insultes.

Après Mbappé, le dossier Zidane, un 100% pour le PSG ?

#Mbappe Parisien Ou Rien ♥️💙 pic.twitter.com/9WFPqDIvMW — Sabri la clim ou rien (@Sabripsgourien) May 12, 2022

Mais lundi soir, quelques heures après un nouveau message de @SabriPSGouRien sur ce sujet, Karl Olive confirmait que Kylian Mbappé était proche de prolonger au Paris Saint-Germain, avant de retirer son message. La climatisation était en place et forcément ce samedi, le supporter du PSG pouvait savourer sa douce victoire dans le dossier de l’attaquant tricolore au milieu de fans parisiens en délire. Cependant, cela ne lui suffit pas, car cette fois c’est dans le dossier du futur entraîneur du Paris Saint-Germain qu’il a commencé à prendre ses marques. Ramenant à la surface un de ses tweets datant de mars dernier concernant la possible venue de Zinedine Zidane au PSG, Sabri, qui s'est désormais rebaptisé Sabri la Clim ou Rien, valide que Zizou négocie avec le Paris Saint-Germain. Si cette information se confirme, le jeune homme succède à Paris United au classement des meilleurs insiders de l'histoire du club de la capitale, PU ayant annoncé avant tout le monde en 2017 la signature de Neymar au PSG.