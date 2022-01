Zidane au PSG, le secret a fuité

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La venue de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain l'été prochain se profile de jour en jour. Et même en Espagne, on pense que l'affaire est faite pour le PSG.

Zinedine Zidane entraîneur du Paris Saint-Germain, voilà une annonce qui risque d’animer les premiers jours du mercato estival 2022, car désormais toutes les sources confirment qu’entre l’ancien entraîneur du Real Madrid et les dirigeants du club de Ligue 1 les choses sont désormais très claires. Et même du côté de Madrid, on a compris que la venue de Zizou sur le banc du PSG prenait une saveur très spéciale en France, le média sportif évoquant même un vrai coup de massue pour les supporters de l’Olympique de Marseille pour qui cette signature du natif de La Castellane avec Paris sera vécue comme une trahison. Mais la carrière sportive de Zidane n’est jamais passée par la cité phocéenne, et cela va donc continuer. Après une année sabbatique, le champion du monde 98 va reprendre du service, et son rôle dépassera la simple fonction de coach affirme Jose Felix Diaz. Le journaliste de Marca explique en effet que du côté du Qatar on veut remettre de l’ordre dans la maison parisienne et que Zinedine Zidane est l’homme qu’il faut pour cette mission qui semble impossible.

Les joueurs du PSG attendent la signature de Zinedine Zidane

🚨💥 ¡¡El futuro de Zidane pasa por el PSG!!



👉 Ya hay propuesta y en el vestuario lo dan por hecho

https://t.co/k0O9eQWujw Te lo cuenta @jfelixdiaz — MARCA (@marca) January 19, 2022

La signature de celui qui a tout gagné comme joueur et comme entraîneur est un atout majeur pour le Paris Saint-Germain, et depuis l’été dernier le vestiaire du PSG serait même convaincu que Mauricio Pochettino n’est que de passage cette année et que l’Argentin cédera sa place en fin de saison à Zinedine Zidane, départ à Manchester United. Les footballeurs parisiens attendent donc ce changement de direction, les dirigeants et le futur entraîneur français ayant convenu qu’il valait mieux « repartir de zéro et attendre ce moment qui viendra le 30 juin ». Bien évidemment, Marca ne peut pas parler de Zidane au PSG sans évoquer le cas de Kylian Mbappé, et pour Jose Felix Diaz, même si la venue de la légende tricolore peut être un atout pour prolonger la star actuelle du football français, Doha voit surtout cela comme un moyen d’atténuer les effets du départ de Mbappé au Real Madrid.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

Face à ces rumeurs incessantes, Zinedine Zidane reste fidèle à ses habitudes et ne communique pas du tout sur ce sujet, le Ballon d'Or 1998 se contentant de diffuser sur les réseaux sociaux ses activités familiales, ou sa grande passion pour le paddle. Mais forcément cela doit bouillonner car s'il débarque l'été prochain, Zizou sait que la tâche qui l'attend au Paris Saint-Germain est énorme, puisque le PSG ne vise rien d'autre que la Ligue des champions. Un challenge qu'à priori il est donc prêt à relever, pas si étonnant que cela pour celui qui a tout gagné.