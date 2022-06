Zidane a refusé le PSG, Fred Hermel tient son scoop !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Journaliste proche du Real Madrid, Fred Hermel annonce que Zinedine Zidane a dit non au PSG, même s'il ne ferme pas totalement la porte à Paris dans l'avenir.

Même s’il s’est parfois lourdement planté concernant le Real Madrid et Zinedine Zidane, Frédéric Hermel est affirmatif ce dimanche sur RMC, l’entraîneur français, qui fêtera jeudi ses 50 ans, ne sera pas l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. L'expérimenté journaliste ne laisse pas la place au moindre doute, Zizou a dit non aux dirigeants du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino, préférant être libre si la place de sélectionneur de l’équipe de France se libérait après le Mondial 2022 au Qatar. Cependant, Zinedine Zidane ne fait pas une question de principe de tout cela, n’en déplaise aux supporters de l’Olympique de Marseille, et il serait prêt à venir au PSG dans un futur plus ou moins proche. Pour Frédéric Hermel, le club de la capitale française doit désormais penser à autre chose que Zidane, même si l’Emir du Qatar était obsédé par la venue de ce dernier.

Zidane donne priorité à la France, et après au PSG

🚨 C’est la fin d’un suspense qui aura duré plusieurs semaines. Très courtisé par les plus hauts responsables du Qatar pour le poste de coach du PSG, Zinedine Zidane ne s’assoira pas sur le banc parisien cette fois-ci selon nos infos. Mais tout reste ouvert pour l’avenir... — RMC Sport (@RMCsport) June 19, 2022

Le journaliste de RMC annonce la suite des événements pour Zizou. « Courtisé par les plus hauts responsables du Qatar pour le poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain afin de remplacer Mauricio Pochettino, Zinédine Zidane ne s’assoira pas sur le banc parisien cette fois-ci. Mais tout reste ouvert pour l’avenir. Son objectif principal est de devenir sélectionneur de l'équipe de France (...) Mais tout reste cependant ouvert pour l’avenir. Malgré le rêve à peine dissimulé des propriétaires du club de la capitale française et leur volonté d’offrir à Zizou une grande marge de manœuvre dans une gestion globale du sportif, l’ancien coach du Real est finalement resté sur son objectif principal, celui qui l’anime depuis le moment même où il est devenu entraîneur : l’équipe de France », explique Frédéric Hermel. De son côté, RMC annonce que la confirmation officielle du limogeage de Mauricio Pochettino par le Paris Saint-Germain devrait intervenir dans les prochaines heures