Zabarnyi humilié par Mbappé, le PSG prend peur

Par Guillaume Conte

Le duel entre Kylian Mbappé et Illya Zabarnyi n'a pas permis au défenseur ukrainien de se mettre en valeur ce vendredi soir.

L’Ukraine n’a pas eu à rougir de sa défaite face à l’équipe de France ce vendredi soir en Pologne. Malgré le score de 2-0, les Ukrainiens ont longtemps tenu la dragée haute, passant même tout proche de l’égalisation au coeur de la deuxième période. Mais cette domination a aussi eu un revers de la médaille, puisque les Français ont pu avoir des espaces devant eux pour évoluer en contre. Et sur l’un d’eux, Aurélien Tchouaméni a magnifiquement lancé Kylian Mbappé vers le but. A la course, il a pris le meilleur sur Illya Zabarny, mais surtout, il a ensuite enrhumé totalement le défenseur central du PSG en revenant facilement sur son pied droit pour marquer le but du 2-0. La facilité avec laquelle Zabarny a laissé le côté droit ouvert à son adversaire a surpris et interrogé sur les qualités défensives de l’Ukrainien. Impossible de résumer l’ancien joueur de Bournemouth à cette seule action, mais les suiveurs de la rencontre se sont empressés de faire savoir qu’il y avait encore du travail pour que Zabarnyi pousse Marquinhos sur le banc de touche, comme cela est évoqué depuis son recrutement.

« Marquinhos il va jamais perdre sa place . Zabarny concentre toi sue le foot au lieux de te concentrer sur Safonov », « ZABARNY t’as pas intérêt à te faire CACA dessus comme ça avec Paris hein. C’est une dinguerie de se faire manger comme ça », « Et pour ceux qui pensent que Zabarny vient remplacer Marqui mdr », « Pour le moment je ne vois pas en Zabarny le grand défenseur qu'on m'a vendu ici », « Désolée mais zabarny il est vraiment nul », « Mbappe il a fait danser Zabarny tellement facile. Zabarny est lourd ce gros sac jcrois on c manger une douille », ont lancé des supporters du PSG un peu interloqué par cette action marquante, mais qui démontre tout de même que l’Ukrainien ne va pouvoir se permettre de telles largesses au plus haut niveau.