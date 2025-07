Zabarnyi au PSG, la vérite éclate et ça fait mal

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG rêve de remporter la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis. Ensuite, le club de la capitale se tournera totalement sur son marché des transferts estival.

Le Paris Saint-Germain défiera le Real Madrid mercredi soir pour une place en finale de la Coupe du monde des clubs. Les hommes de Luis Enrique ont de bonnes chances de croire qu'ils soulèveront le trophée dimanche soir prochain. Ensuite, Luis Campos passera la seconde sur le mercato. Le Portugais a déjà avancé sur quelques pistes mais se veut intransigeant dans les négociations. Parmi les priorités franciliennes de ce marché des transferts : Ilya Zabarnyi. Le défenseur ukrainien de Bournemouth est chaud pour rejoindre le PSG mais les Cherries veulent 70 millions d'euros pour le lâcher. Un prix jugé trop haut par les champions d'Europe, qui veulent le recruter pour moins que ça. De ce fait, ce dossier est bloqué pour le moment. Ce n'est pas Dominique Sévérac qui dira le contraire.

Zabarnyi, ça se complique ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Illia Zabarnyi (@illiazabarnyi)

Lors d'un chat sur Le Parisien, le journaliste a en effet avoué concernant Ilya Zabarnyi : « Le PSG n'est pas pressé et veut payer son défenseur au juste prix. Donc, ce transfert est un peu au point mort. À noter que le PSG veut que cette future recrue évolue aussi couloir droit afin de soulager Achraf Hakimi, qui joue trop aux yeux du staff et qui devra partir pour la CAN au Maroc en décembre et en janvier ». Il faudra se montrer sans doute patient avant de connaitre le dénouement dans le dossier Zabarnyi. L'Ukrainien n'est pas le seul joueur que le PSG voudra recruter dans les prochaines semaines. Paris sera à l'affût sur tous les secteurs de jeu. L'idée est de faire confiance aux jeunes joueurs. Luis Enrique estime que la concurrence au sein de son effectif est la clé du succès.