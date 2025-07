Le PSG signe un chèque énorme pour Zabarnyi

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG espère toujours faire signer Illia Zabarnyi et a proposé 60 millions d’euros à Bournemouth pour le défenseur ukrainien. Une somme insuffisante aux yeux du club anglais, qui joue avec la patience des Parisiens.

A la recherche d’un défenseur central pour étoffer son effectif, le Paris Saint-Germain est toujours obnubilé par Illia Zabarnyi. Malgré des discussions laborieuses avec Bournemouth, le champion d’Europe en titre n’est pas encore passé à autre chose. Luis Campos et Luis Enrique font toujours, pour l’instant, du solide défenseur ukrainien de 22 ans, leur priorité à ce poste. Il y a pourtant de quoi désespérer puisque malgré de nombreuses approches et deux offres officiellement formulées, les Cheeries se montrent toujours plus gourmands.

🚨🔴🔵 Dans le dossier Illia Zabarnyi au PSG, la situation n’a pas particulièrement évolué ces derniers jours. Il y a eu deux offres parisiennes. La dernière proche de 60m€. Les négociations se poursuivent ⏳ pic.twitter.com/rEg8OrdQwV — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 2, 2025

Les dirigeants anglais ont fixé le prix de leur joueur à 70 millions et ils n’ont aucunement l’intention de faire un quelconque cadeau au PSG dans ce dossier. La preuve, Fabrice Hawkins confirme que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont vu leur dernière offre, d’un montant de 60 millions d’euros, être rejetée par Bournemouth. Le club de Premier League a pleinement conscience de la valeur de son joueur et de la cote de ce dernier, également convoité par Newcastle, raison pour laquelle le PSG devra payer la somme exigée par son homologue dans ce dossier au risque de voir Illia Zabarnyi lui filer sous le nez.

Le PSG propose 60 ME pour Zabarnyi

Malgré tout, l’optimisme reste de mise et les négociations se poursuivent selon le journaliste de RMC. Pour l’heure, le défenseur ukrainien donne toujours sa priorité à Paris et espère rallier la capitale française d’ici la fin du mercato. Du côté des dirigeants franciliens, on peut toutefois penser que la patience ne sera pas éternelle et que d’autres pistes pourraient être activées. A Bournemouth, on a en tout cas identifié le potentiel successeur de Zabarnyi en cas de départ et il joue en Ligue 1. En effet, le club anglais se tient prêt à bondir sur Bafodé Diakité, auteur d’une excellente saison avec Lille, qui valorise son roc de 24 ans à plus de 30 millions d’euros.