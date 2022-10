Xavi Simons pose encore une clim au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Cet été, Xavi Simons avait surpris son monde et en particulier le PSG en signant libre au PSV Eindhoven. Néanmoins, le club parisien n'a pas complétement laissé filer le jeune néerlandais au moyen d'une clause de retour. Encore faut-il que le joueur accepte de revenir.

Du haut de ses 19 ans, Xavi Simons n'a déjà plus froid aux yeux. Cela se remarque sur le terrain mais aussi en coulisses. En effet, fin juin dernier, il n'a pas hésité à jouer un vilain tour au PSG. Les Parisiens espéraient qu'il prolonge son contrat avant d'être prêté au PSV Eindhoven. Au dernier moment, Simons a refusé le plan prévu pour lui et il est parti libre rejoindre le vice-champion des Pays-Bas. Un camouflet pour le PSG, lequel a perdu le contrôle sur un potentiel crack prêt à exploser sous d'autres cieux.

Un retour au PSG ? Simons préfère le PSV !

Néanmoins, le club parisien a conservé une bouée de sauvetage dans le dossier Simons. Dans le contrat de cinq ans signé par le jeune prodige néerlandais avec le PSV, il existe une clause lui permettant de revenir au PSG contre une somme comprise entre 10 et 12 millions d'euros. De quoi espérer remettre la main sur Xavi Simons dans les prochaines années, surtout s'il confirme tout son talent. Une seule condition quand même : il faut que le joueur veuille revenir à Paris. Et, c'est loin d'être gagné.

Xavi Simons geeft uitleg over zijn clausule 📝



Bekijk het volledige verhaal vanavond in Table Talk op @ESPNnl (PSV TV, 17.30 uur) en later op de online PSV-kanalen. pic.twitter.com/R9sHdzlw0h — PSV (@PSV) October 14, 2022

Interrogé par le média officiel du PSV Eindhoven, Xavi Simons a bien signifié se plaire à Eindhoven. « Il y a une clause dans mon contrat : si je veux aller au PSG à la fin de la saison, je peux le faire contre un certain montant. […] Pour être honnête, ce n'est pas dans ma tête de quitter le PSV », a t-il indiqué avec franchise. Auteur de six buts en neuf matchs de Eredivisie depuis le début de saison, Simons s'éclate dans son nouveau club. Il est donc logique de le voir préférer performer et jouer au PSV plutôt que de se morfondre sur le banc du PSG.