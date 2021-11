Xavi Simons en a sa claque, adieu le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Xavi Simons, qui brille avec les jeunes du PSG, ne voit pas son avenir dans le club de la capitale à cause de son manque de temps de jeu.

Arrivé à Paris par la grande porte après avoir quitté le centre de formation du FC Barcelone, Xavi Simons n’a toujours pas réussi à s’imposer chez les pros. Le milieu de terrain, capable de jouer à plusieurs postes offensifs, attend son heure et brille en attendant avec les U19. En Gambardella ou en Youth League, le joueur néerlandais qui a signé en 2019 brille et se montre très à son avantage, à l’image de son triplé de passes décisives contre Leipzig cette semaine dans la Ligue des Champions des jeunes. Mais pour le moment, Mauricio Pochettino ne lui laisse que peu d’espoirs de s’imposer en équipe première. Et cela semble jouer sur le moral et les envies de Xavi Simons. A six mois de la fin de son contrat, le Néerlandais et son célèbre agent Mino Raiola discute toujours avec la direction du PSG pour une éventuelle prolongation.

Pochettino critiqué

+3 points +3 assists & back to Paris!! 🦁💥 pic.twitter.com/Cq53MQPHwx — Xavi Simons (@xavisimons) November 3, 2021

Mais AS et Mundo Deportivo l’affirment, le natif d’Amsterdam n’apprécie pas le traitement qui lui est réservé, et a pris la décision de quitter le Paris SG. Sa situation ne semble pas évoluer sur le plan sportif, et le milieu de terrain a ainsi demandé à son agent de lui chercher un nouveau point de chute. Un retour en Espagne ou un passage par un autre championnat majeur est ainsi envisagé, pour un joueur qui ne devrait pas manquer de sollicitation. International néerlandais de sa catégorie, Xavi Simons a en tout cas pris sa décision, et ne se voit pas un avenir radieux au Paris SG. Un véritable gâchis aux yeux des supporters, qui ont du mal à digérer le traitement réservé par Mauricio Pochettino aux meilleurs jeunes joueurs du club, et notamment Xavi Simons ou Edouard Michut, qui trouvent le temps long avec l’équipe des U19 du PSG malgré leur contrat professionnel.