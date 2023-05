William Saliba au PSG, Arsenal s'étouffe

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche de renforts en défense dans l’optique du prochain mercato, le PSG garde un œil sur la situation de William Saliba. De quoi inquiéter Arsenal, les Gunners ayant perdu les pédales en Premier League sans le joueur français.

En fin de contrat avec Arsenal dans un an, William Saliba n’a toujours pas trouvé d’accord avec le club londonien pour une prolongation de contrat. Titulaire indiscutable chez les Gunners après son prêt à l’Olympique de Marseille, l’international tricolore fait l’objet de négociations intensives entre l’état-major d’Arsenal et les représentants du joueur. Mais pour l’heure, les discussions bloquent sur le volet salarial. Une situation dont souhaite profiter… le Paris Saint-Germain.

A en croire les informations obtenues par le Sun, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi rêvent de faire venir celui qui s’est imposé cette saison comme l’un des meilleurs défenseurs centraux en Premier League. L’Émir du Qatar a validé ce choix, lequel confirme la volonté du PSG d’axer son mercato autour de joueurs français ou ayant déjà évolué en France comme c’est également le cas de Randal Kolo-Muani ou encore de Victor Osimhen. Pour l’heure, la tendance est toujours à une prolongation de William Saliba à Arsenal puisque le club londonien a proposé une nette revalorisation salariale à l’ancien Marseillais, en lui offrant un salaire de 140.000 euros par semaine contre 45.000 euros dans son contrat actuel.

Le PSG prêt à offrir un gros salaire à Saliba ?

Un salaire que le PSG pourrait dépasser avec une éventuelle offre. Reste que pour l’heure, Arsenal a toujours la main sur l’avenir de William Saliba et peut refuser de vendre son international tricolore à Paris… au risque de le perdre pour zéro euro un an plus tard dans le cas où le défenseur formé à l’ASSE refuserait toutes les propositions de prolongation de contrat d’Arsenal. Une situation à suivre de près dans les semaines à venir et qui va nourrir beaucoup d’inquiétude chez les supporters londoniens. Du côté de ceux du PSG en revanche, nul doute qu’on espère que cette piste aboutira au vu du niveau affiché par William Saliba cette saison en Angleterre.