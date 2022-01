Wijnaldum déchire les offres, il reste au PSG !

Après une première partie de saison décevante au PSG, Georginio Wijnaldum a été cité comme un potentiel candidat à un départ cet hiver.

Devant les difficultés rencontrées par Georginio Wijnaldum lors de la première partie de saison au Paris Saint-Germain, plusieurs clubs de Premier League ont tenté de rapatrier l’international néerlandais en Angleterre. Ses anciens clubs de Newcastle et de Liverpool ont manifesté leur intérêt au même titre que Mikel Arteta, le manager d’Arsenal. Mais selon les informations de Fabrizio Romano, le capitaine des Pays-Bas à l’Euro 2021 n’a aucunement l’intention de quitter le PSG avec un cuisant constat d’échec. Ainsi, Georginio Wijnaldum devrait refuser toutes les offres qui lui seront transmises au mois de janvier dans l’espoir de s’imposer à Paris la saison prochaine. Puis de réévaluer sa situation en juin prochain…

Great start of the new year, on to the next round of @coupedefrance 💪🏾🔴🔵 pic.twitter.com/PiZnQGk4Vh