Wijnaldum, comment le PSG a fait pleurer Barcelone

Alors qu’il semblait se diriger vers le FC Barcelone, Georginio Wijnaldum a finalement signé au PSG en juin dernier. Dans son bilan du mercato, Fabrizio Romano raconte ce retournement de situation.

Le Paris Saint-Germain démarrait son mercato estival de folie en juin avec la signature de Georginio Wijnaldum, arrivée libre en provenance de Liverpool. Pourtant, le milieu des Pays-Bas avait donné son accord au Barça, où il devait retrouver son ancien sélectionneur, Ronald Koeman, ainsi que Frenkie De Jong. Tout était bouclé jusqu’à qu’une offre de dernière minute du PSG change totalement la donne. Le club catalan se préparait à accueillir Georginio Wijnaldum, qui n’a finalement jamais pris l’avion pour Barcelone. Le « boss » du mercato, Fabrizio Romano, raconte comment s’est déroulé ce dossier brûlant pour le Guardian.

« Le Barça préparait les examens médicaux et l'annonce »

« Quelques jours plus tard, deux heures de travail en pleine nuit, entre 1h et 3h du matin, pour couvrir l'incroyable changement d'avis de Georginio Wijnaldum. Un accord verbal avait été trouvé avec Barcelone, le club préparait les examens médicaux et l'annonce... puis une offre est arrivée du Paris Saint-Germain pour plus que doubler son salaire. "Gini doit décider ce soir", ont déclaré mes sources. Appels téléphoniques, WhatsApp… l'incroyable retournement de situation devient réalité », a expliqué le journaliste, spécialiste du marché des transferts. Le FC Barcelone est le club de cœur du Néerlandais mais Leonardo s’est montré particulièrement convaincant. L’offre du club de la capitale aurait été deux fois plus importante que celle du Barça. « Le PSG a juste été plus rapide que le Barça, donc j’ai choisi le PSG. Je l’ai expliqué à Ronald Koeman. Leur projet m’a plus parlé et j’ai senti plus d’amour de leur part », avait expliqué le principal intéressé en conférence de presse pendant l’Euro. Finalement, Georginio Wijnaldum fera le bonheur (ou pas) du PSG jusqu'en juin 2024.