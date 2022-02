Wanda Nara négocie le divorce de Mauro Icardi avec le PSG

Dans : PSG.

Auteur de seulement 4 buts en Ligue 1 avec le PSG depuis le début de la saison, Mauro Icardi a toutes les chances de partir l’été prochain.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Mauro Icardi ne devrait pas rester dans la capitale encore bien longtemps. Bien loin de Neymar, Mbappé, Messi ou encore Di Maria dans la hiérarchie des attaquants aux yeux de Mauricio Pochettino, le natif de Rosario a eu sa chance lorsque les stars du PSG étaient absentes. Malheureusement pour lui ainsi que pour Paris, Mauro Icardi n’a pas réussi à briller pendant les absences de Messi, Mbappé ou encore Neymar. Plus que jamais, l’aventure de l’Argentin à Paris semble terminée. C’est ainsi que selon Todo Fichajes, sa femme et agent Wanda Nara s’active pour trouver une porte de sortie à son mari.

Icardi et le PSG l'histoire est terminé

Le média espagnol affirme que Wanda Nara négocie avec un club prestigieux puisque des discussions sont en cours avec l’Atlético de Madrid. A ce jour, Mauro Icardi n’est pas la piste n°1 des Colchoneros, qui visent Darwin Nunez. Mais si la piste de l’attaquant de Benfica venait à échouer, alors l’équipe de Diego Simeone pourrait se jeter à corps perdu dans le dossier Mauro Icardi avec l’espoir de récupérer l’attaquant du PSG à moindre coût. Au vu des pépins physiques du joueur et de ses prestations plus que moyennes ces derniers mois, l’Atlético de Madrid n’a pas l’intention de payer le prix fort pour récupérer Mauro Icardi en provenance du PSG. Un transfert à prix correct ou un prêt avec option d’achat pourraient être à l’étude, même si Mauro Icardi aurait d’ores et déjà fait savoir à sa femme qu’il privilégiait un départ définitif plutôt qu’un prêt afin d’être certain de ne pas retourner au PSG, où le staff en place ne semble pas lui faire réellement confiance. Reste maintenant à connaitre les exigences du Paris SG dans ce dossier…