Wanda Nara brise le fantasme du PSG

Désireux de se séparer de Mauro Icardi, le PSG se heurte à la fermeté de Wanda Nara, qui ne prendra pas le premier avion venu pour quitter Paris.

Le Paris Saint-Germain va devoir montrer un nouveau visage cet été en parvenant enfin à éjecter ses indésirables. La partie ne sera pas facile car c’est bien connu, les joueurs même peu utilisés, se sentent tous très bien à Paris, avec un salaire confortable, une vie agréable et des contrats solides. Si l’idée de parvenir à se défaire de Neymar est quasiment impossible à réaliser pour Nasser Al-Khelaïfi, qui va avoir du mal à trouver un club capable de s’offrir le Brésilien, le PSG rêve de se défaire de Mauro Icardi. L’attaquant argentin n’est plus que l’ombre de lui-même, et il n’a pas le 10e du pouvoir médiatique et commercial de Neymar. Malgré ses deux ans de contrat restants, l’ancien capitaine de l’Inter Milan n’est plus le bienvenu.

Icardi n'a jamais joué en D1 argentine

Hors de forme et peu en réussite, il a complètement disparu de la circulation et ne pas fait pas partie des plan du Paris SG pour l’avenir. Mais une fois encore, qui voudra mettre autant pour récupérer un joueur qui est loin de son meilleur niveau, mais en a encore le salaire. Un club argentin s’est renseigné. Non pas auprès du PSG, mais tout d’abord dans l’entourage d’Icardi pour savoir si une première expérience dans son pays natal l’intéresserait. En effet, l’attaquant est bien argentin, mais il a grandi en Espagne et a été formé au FC Barcelone, n’évoluant jamais en D1 argentine.

River Plate, prestigieux club de Buenos Aires, s’est donc renseigné auprès de Wanda Nara, l’épouse et agence de Mauro Icardi. Et selon Radio Continental, la réponse de l’influenceuse a été rapide et surtout négative. Le couple désire rester en Europe, et n’a aucune intention de rentrer en Argentine. Malgré des détours récents par l’Afrique pour soutenir des associations, le couple Icardi entend bien continuer à profiter des avantages de Paris. Et si départ il devait y avoir, un retour en Italie serait privilégiée. Mais pour le moment, aucun club de Série A ne se précipite sur ce dossier qui risque d’encombrer le PSG pendant encore de longs moments.