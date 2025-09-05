« ‍Vous vous fichez de notre gueule ‍», Nasser Al-Khelaïfi craque

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Sur un petit nuage depuis la victoire du PSG en Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a néanmoins piqué un terrible coup de sang quand il a vu la Juventus se moquer de lui pendant des mois.

Nasser Al-Khelaïfi a l’habitude de voir les clubs se comporter de manière plus belliqueuse sur le marché des transferts, car pendant longtemps le PSG a été considéré comme un bon payeur, et un club incapable de se séparer de ses joueurs. La donne a tout de même changé ces dernières années, mais les derniers gros investissements réalisés notamment à l’été 2023 n’ont pas tout porté leurs fruits. Randal Kolo-Muani est un échec sur toute la ligne, et au mois d’août 2024, Luis Enrique l’avait poussé très fort vers la sortie. Aucune vente possible pour un joueur acheté plus de 90 millions d’euros, avec encore quatre ans de contrat et avec un salaire colossal. La Juventus en avait profité pour négocier en janvier 2025 un prêt très avantageux, sans glisser d’option d’achat obligatoire.

La Juventus rend fou le PSG

Les Turinois avaient profité du Français pendant six mois, mais surtout, ils ont joué pendant 8 mois avec le PSG, promettant de l’acheter définitivement sans jamais aller au bout de la démarche. Pendant un été laborieux sur le sujet, il a été évoqué un nouveau prêt, puis une option d’achat non obligatoire, sans que cela ne résulte sur une transaction. Pendant tout ce temps, l’attaquant français était persuadé que la Juventus allait parvenir à ses fins, et Kolo Muani refusait toutes les portes de sortie trouvées par le PSG pour revenir en Italie. Et quand le mercato a approché ses derniers instants, aucun accord n’a été trouvé, même quand Nasser Al-Khelaïfi a courbé l’échine en proposant un prêt avantageux aux Turinois pour boucler l’affaire. La Juventus avait décidé de faire Loïs Openda entre temps, et a claqué la porte au nez du président qatari. Un geste que ce dernier n’a pas digéré, selon les révélations de Sports Zone.

🚨EXCL. Lassé par les propositions et la mauvaise foi de la Juventus dans les négociations pour Randal Kolo Muani, Nasser El-Khelaïfi a fini par prendre son téléphone et a été très direct avec les dirigeants piémontais :



"Vous vous fichez de notre gueule depuis plusieurs… pic.twitter.com/38HShD8aTN — SPORTS ZONE (@SportsZone__) September 4, 2025

« Vous vous fichez de notre gueule depuis plusieurs semaines, c'est terminé, vous n'aurez pas gain de cause avec moi. Je retiendrai vos méthodes, faites-moi confiance pour ça », a assené au téléphone le président du PSG aux dirigeants italiens. Nul doute que NAK s’en voulait aussi d’avoir fait confiance à la Juve, qui a entretenu la solution Kolo Muani jusqu’au bout avant de trouver un joueur plus à son goût. L’ancien nantais a ensuite filé à la dernière minute à Tottenham, mais les prochaines discussions entre la Juventus et le PSG risquent d’être sympathiques, car Al-Khelaïfi est connu pour avoir la rancune tenace.