Vitinha et Hakimi annoncent la qualification du PSG

Sonné par la défaite malgré son bon match face à Liverpool, le PSG ne perd pas espoir et se voit même bien terrasser les Reds dans leur antre la semaine prochaine.

Incroyable match ce mercredi soir au Parc des Princes, où il n’y avait qu’une équipe sur la pelouse, et celle-ci a réussi à perdre la rencontre. Malgré une domination outrageante, le PSG n’est pas parvenu à marquer ce précieux but qui l’aurait placé devant en vue du retour à Anfield la semaine prochaine. Au contraire, c’est Liverpool qui a marqué sur l’un de ses deux tirs du match, à quelques minutes de la fin, pour s'imposer 1-0. Paris va clairement avoir mal à la tête dans les prochains jours, mais le discours se voulait résolument optimiste dès le coup de sifflet final dans les travées du Parc. L’idée est désormais d’inverser la tendance et d’aller chercher la qualification chez les Reds, en s’imposant forcément sur les terres de Liverpool.

Le PSG croit très fort en ses chances

« Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas perdu, c'est arrivé. C'est à nous de montrer notre personnalité, notre force. On va faire un grand match là-bas. Cette fois on va marquer et on va passer, j'en suis sûr », a promis le milieu de terrain portugais, qui a beaucoup tenté mais n’a pas connu sa réussite habituelle dans les 20 derniers mètres. Moins en vue que d’habitude, Achraf Hakimi était sur la même lignée que son coéquipier, assurant que le retournement de situation était largement possible à ses yeux. « Ça fait mal de finir le match comme ça mais on est contents du travail qu'on a fait, de nos efforts et on est prêts pour aller jouer là-bas et gagner le match. Avec ce que j'ai vu, il y a de l’espoir », a livré le Marocain, qui sait que le PSG va devoir retrouver son efficacité de ces dernières semaines pour pouvoir s’imposer à Liverpool et aller chercher cette place en quarts de finale.