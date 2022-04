Virer Neymar, le PSG a 8 solutions en tête !

Dans : PSG.

Neymar n'est plus invendable au Paris SG, mais encore faut-il arriver à lui trouver un point de chute. Nasser Al-Khelaïfi étudie les solutions.

La révolution au PSG, cela peut passer par le départ d’une star qui n’a pas répondu aux attentes. Kylian Mbappé n’entre pas dans cette catégorie et Lionel Messi va avoir sa chance pour une deuxième saison au Paris Saint-Germain, après un premier exercice effectivement manqué. Mais les regards se tournent vers Neymar, qui n’est désormais plus intouchable malgré sa prolongation récente. Sky Sports affirme que Nasser Al-Khelaïfi écoutera désormais les offres pour son meneur de jeu brésilien, et que même un transfert pour un montant à moins de 100 millions d’euros est possible. C’est dire si Neymar a énervé l’Emir du Qatar avec son attitude et son rendement de ces dernières saisons, où il n’a clairement pas apporté autant qu’espéré par le PSG au moment de son arrivée pour 222 ME en provenance du FC Barcelone.

Le PSG envisage 8 clubs pour Neymar

Mais comment QSI compte-t-il vendre celui qui est tout simplement son joueur le mieux payé de l’effectif, et qui n’a pas l’intention de partir, contrairement à 2019 par exemple où il avait tenté de s’exfiltrer pour revenir au Barça ? Le PSG n’a pas le choix, il doit se renseigner sur les clubs capables de s’offrir les services de Neymar, et bien évidemment, ils ne sont pas si nombreux. Selon Don Balon, les dirigeants parisiens ont fait le tour de la planète football, envisageant toutes les possibilités pour refourguer l’ancien prodige de Santos.

Très difficile de négocier avec le Real Madrid par exemple, étant donné que le PSG fait tout pour empêcher un autre de ses joueurs, Kylian Mbappé, de signer chez le géant espagnol. Pour une raison différente, le Barça est à oublier. Le club catalan a beau livrer un message ambitieux en vue du mercato estival, lâcher une grosse somme et un énorme salaire n’est plus à l’ordre du jour, surtout que, contrairement à 2019, Neymar ne fait plus rêver les socios. Le PSG a même envisagé de se tourner vers le Bayern Munich, en espérant que la discipline du club allemand, qui a déjà réussi à relancer quelques joueurs en difficultés par le passé, puissent avoir son effet. Mais la formation bavaroise n’a pas donné suite.

Newcastle ou Chelsea, les meilleures chances ?

La dernière solution se trouve donc en Premier League, où cinq clubs peuvent être considérés comme en capacité de faire signer Neymar. Il y a tout d’abord Newcastle et ses moyens colossaux malgré des résultats pas encore en adéquation aussi tôt après le rachat du club par l’Arabie Saoudite. Mais cela demeure une option financière crédible. Même chose pour Chelsea, qui va changer de propriétaire et rêve d’une tête de gondole prestigieuse. Enfin, Liverpool et Manchester City ont certainement les moyens, mais ils ont d’autres projets que Neymar pour le recrutement. Et pour finir, la piste menant à Manchester United a été étudiée. Dégoûté par cette saison, Cristiano Ronaldo pourrait en effet claquer la porte, et le PSG se tient prêt si jamais les Red Devils du futur entraineur Eric Ten Hag, venaient à chercher une star. Mais la capacité d'adaptation de Neymar à la Premier League est forcément remise en cause, et pourrait bien refroidir l'ambition du PSG de se séparer de son numéro 10 brésilien.