Vinicius et le PSG, la rumeur confirmée

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La volonté du PSG de faire signer Vinicius Junior est révélée par un agent très bien placé. Au moment où le Brésilien négocie avec le Real pour son avenir.

Rien ne va plus au Real Madrid, qui n’aura pas la Ligue des Champions pour sauver sa saison, même s’il reste encore quelques gros matchs à disputer. Le club merengue n’a pas réussi à intégrer Kylian Mbappé dans son effectif, et la tension est palpable sur le terrain comme en dehors. Il se murmure même d’après la presse espagnole que le Français ne parle plus à l’autre grande star offensive : Vinicius. Ce dernier tarde à prolonger et écoute aussi ce qu’on lui propose en Arabie saoudite, avec une offre contractuelle hors norme pour le faire venir dans le Royaume du Golfe. Le but du Brésilien est officiellement de rester dans la capitale espagnole, avec le meilleur salaire du vestiaire au passage. Et si tout venait à exploser dans cette fin de saison, le PSG regarderait certainement cela avec délectation. Et voir Paris venir aux renseignements ne serait pas une surprise pour André Cury.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

L’agent brésilien est mondialement connu pour avoir conseillé de nombreux compatriotes au FC Barcelone, dont un certain Neymar. Il a ainsi été mis dans la confidence quand le Real Madrid draguait Neymar et Kylian Mbappé, avec déjà un appétit parisien pour Vinicius. « Oui, ils (le Real Madrid) ont essayé de signer Mbappé et Neymar et utilisaient Vinicius comme monnaie d'échange à ce moment-là. À cette époque, Vini ne jouait pas encore, mais il était très précieux car c'était un ailier avec un grand avenir. Je le sais parce que Leonardo nous l'a dit parce qu'il aimait vraiment Vinicius. Quand Madrid a d'abord recherché Neymar puis Mbappé, le PSG a toujours demandé Vinicius comme remplaçant », a confié André Cury au journal espagnol AS.

Al-Khelaïfi craque pour lui

Des révélations qui corroborent de nombreuses rumeurs sorties à l’époque, et notamment le fait que Nasser Al-Khelaïfi était un grand fan de Vinicius Junior, et qu’il rêvait de voir le Brésilien exploser au PSG. Mais le problème de son placement sur le terrain identique à celui de Kylian Mbappé aurait tout de même valu quelques sueurs froides et polémiques au champion de France. Il reste à savoir ce qu’auraient pensé les supporters des deux camps d’un éventuel échange entre le Brésilien et le Français il y a quelques année ?