Villarreal rend un joli service à 30 ME au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne manquera pas de travail cet été sur le marché des transferts. Il se dit de plus en plus que le club de la capitale pourrait se débarrasser de Lee Kang-In.

Les places sont chères dans l'équipe de Luis Enrique. L'entraineur espagnol demande beaucoup à ses joueurs et n'hésite jamais à les mettre en concurrence. Une concurrence difficile pour certains éléments parisiens. Lee Kang-In fait partie des joueurs du PSG qui ont récemment perdu pas mal de temps de jeu. Le Sud-Coréen compte ses minutes et ne semble pas en mesure de pouvoir arranger sa situation. Sauf rebondissement improbable, l'ancien de Valence ne sera pas titulaire contre l'Inter en finale de la Ligue des champions samedi soir à Munich. Compte tenu des événements, pas mal de clubs sont intéressés par son profil, notamment en Liga.

Lee Kang-In bientôt de retour en Liga ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KANG IN LEE 이강인🇰🇷 (@kanginleeoficial)

Selon les informations de Fichajes, Villarreal fait en effet partie des clubs sur les rangs pour s'attacher les services de Lee Kang-In. Il est même vu comme le remplaçant parfait d'Álex Baena. Le club espagnol apprécie tout particulièrement son côté créatif et sa science du jeu. Le fait qu'il connaisse déjà bien la Liga joue également en sa faveur. Pour rappel, Lee est encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2028. Le club de la capitale a mis sa prolongation en suspens pour le moment. Les champions de France sont ouverts aux offres pour l'international sud-coréen et espèrent en tirer près de 30 millions d'euros. Villarreal, qui s'est qualifié pour la prochaine Ligue des champions, sera disposé à investir cet été. L'idée des Espagnols est même de pouvoir compter sur les services de Lee Kang-In dès la pré-saison afin de l'adapter le plus rapidement dans l'équipe entraînée par Marcelino.