Humilié par les supporters, Neymar va se venger

Par Guillaume Conte

Neymar n’a pas aimé avoir les supporters au pied de sa maison pour lui demander de partir du PSG. Sa réponse ne va pas tarder.

Depuis 2020 et son parcours convaincant en Ligue des champions avec un Neymar survolté à la baguette, le PSG cherche son meneur de jeu brésilien. Les blessures sérieuses s’enchainent et l’ancien prodige de Santos reste au niveau de la barre des 50 % de matchs disputés avec le club de la capitale depuis sa signature. Vue la somme dépensée pour le faire venir et même le prolonger récemment, cela a du mal à passer. D’autant que, malgré ses 30 ans passés, le « Ney » ne montre aucunement une envie de changer ses mauvaises habitudes, et continuer à passer ses nuits à jouer à des jeux vidéos, à se déplacer pour des tournois de poker ou des évènements de ses sponsors même quand le timing ne le permet pas forcément.

Le PSG est donc lassé, et lui cherche une porte de sortie. La Premier League le drague timidement, car il n’y a pour le moment aucune offre concrète, et le club anglais qui tentera sa chance sait qu’il va dépenser gros sans avoir la moindre garantie que le grand Neymar sera au rendez-vous. Récemment, l’Arabie Saoudite s’est manifestée, et pourrait déjà représenter un chemin vers une fin de carrière en douceur loin de la Ligue des Champions.

Neymar revient pour tout casser avec le PSG

Mais Neymar envisage plutôt de prendre tout le monde à contre-pied. Selon L’Equipe, le numéro 10 du PSG n’a pas du tout aimé voir les supporters venir récemment à une petite poignée pour lui demander de déguerpir du club de la capitale avec son énorme salaire et son attitude négative dans le vestiaire. Le joueur a été vexé de voir que le mécontentement allait aussi loin, et il l’a fait savoir à son club. Mais pour le quotidien sportif, cela représente aussi un coup de booster pour l’inciter à tout donner et revenir en pleine forme la saison prochaine, avec une cheville enfin définitivement guérie et la volonté de briller dans ce club où il se sent plutôt bien.

Le numéro du grand Neymar, les supporters l’ont plusieurs fois avalé, notamment après son vrai-faux départ en 2019, où il avait réussi à reconquérir les supporters. Le Brésilien est persuadé de pouvoir toujours le faire, même si avec le temps qui passe, cela s’annonce de plus en plus difficile sachant que ses exploits individuels sont beaucoup moins fréquents qu’il y a quelques années. Et même en cas de retour fracassant sous le maillot du PSG cet été, ce sont ses performances en Ligue des Champions et au printemps qui feront officie de juge de paix pour un joueur qui ne brille plus vraiment en Europe ces dernières années.