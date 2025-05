Versailles se cherche un stade, le PSG contacté

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Versailles s'est sauvé en National et veut continuer sa progression la saison prochaine. Le club francilien aura pour cela besoin de l'aide du... PSG.

La récente montée en Ligue 1 du Paris FC aura des conséquences pour certains clubs d'Ile-de-France. En effet, le PSG aura un derby excitant à jouer la saison prochaine, alors que les PFC évoluera au Stade Jean Bouin, situé à quelques mètres seulement du Parc des Princes. Aussi, la présence du Paris FC en Ligue 1 jouera sur la prochaine saison vécue par le Versailles FC. En effet, le club du 78 évoluait aussi quelques fois du côté du Stade Jean Bouin. Cela ne sera plus possible dans quelques mois. Un casse-tête pour Versailles, qui ne peut déjà pas évoluer dans son stade Montbauron, impraticable le soir à cause de l’éclairage et de sa proximité avec le Château de Versailles...

Versailles veut l'aide du PSG

Le club versaillais ne manque néanmoins pas d'idées pour jouer ses matchs à domicile. Mais pour que tout se passe normalement, l'écurie entrainée par Jordan Gonzalez a besoin du PSG. Ces dernières heures, L'Equipe annonce que le FC Versailles est en négocations avec le club de la capitale pour évoluer au Campus PSG à partir de la saison prochaine. Au sein du centre d'entrainement du Paris Saint-Germain, un stade avec une tribune de 500 places est notamment présente, ce qui ferait le bonheur des fans versaillais. On en saura plus dans quelques jours si un accord est trouvé entre le PSG et Versailles. En attendant, le club yvelinois devra se sortir d'une énorme polémique. En effet, une enquête a été récemment ouverte pour « présomption de match arrangé » entre Versailles et Bourg-en-Bresse. Trois joueurs de Bourg-en-Bresse (le gardien, un défenseur central et un défenseur entré en cours de match) ainsi que l’entraîneur de Versailles sont visés. A noter que le club de la cité des Rois a démenti ces accusations lors d'un communiqué publié ce mardi.